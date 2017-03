Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, cei trei tineri, care locuiesc in Pungesti si Rosiesti, au comis toate atacurile pe strada Decebal din municipiul Vaslui, dupa lasarea intunericului, avand de fiecare data fetele acoperite cu esarfe sau fulare, scrie News.ro.

Prima victima a celor trei tineri a fost un adolescent de 16 ani, caruia acestia i-au luat, prin violenta, telefonul mobil in valoare de aproximativ 500 de lei. Dupa cateva zile de la incident, vasluienii acuzati de talharie au incercat, prin aceeasi metoda, sa-i sustraga telefonul unui alt adolescent, in varsta de 17 ani. Ultima talharie comisa de cei trei tineri a fost in urma cu mai putin de o saptamana, cand acestia au smuls telefonul mobil si o geanta de la o femeie 28 de ani.

”Inca din momentul primei sesizari, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Vaslui au demarat cercetarile pentru identificarea celor care au savarsit infractiunile de talharie. De asemenea, acestia au intensificat actiunile pe linia prevenirii infractiunilor comise cu violenta, mai ales in zona in care au fost comise cele trei fapte. Din cercetari a reiesit ca in toate cele trei cazuri, savarsite intre orele 21.00 si 22.00, autorii purtau haine inchise la culoare si aveau fetele acoperite cu esarfe sau fulare”, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Vaslui, Alina Tonica.

Prejudiciul, in valoare de aproximativ 1.200 de lei, a fost recuperat in totalitate de catre politisti, bunurile fiind inapoiate proprietarilor. Cei trei tineri au fost retinuti de politisti si apoi prezentati la Parchet, respectiv Judecatoria Vaslui, cu propunerea de arestare preventiva. Magistratii vasluieni au admis cererea procurorului de caz si au dispus incarcerarea tinerilor, pentru o perioada de 30 de zile, pentru talharie calificata si tentativa de talharie calificata.

Sursa foto: Lukas Gojda / shutterstock