Ambasadorul SUA la Bucuresti a declarat, sambata, ca Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste egalitatea intre salariile obtinute de femei si cele obtinute de barbati, mentionand ca diferenta de venituri este de sub 5%, de patru ori mai mica decat media UE.

”Romania se poate mandri cu cea mai mica diferenta de salarii dintre femei si barbati din intreaga Uniunea Eurpopeana. De fapt, diferenta din aceasta tara este de patru ori mai mica decat media UE. Dar, pe de alta parte, atat Romania, cat si SUA mai au multe de facut pentru a creste participarea femeilor in economie si politica, in special in sectorul managerial de varf”, a declarat Hans Klemm in cadrul dezbaterii ”Women of Romania”, organizata de Impact Hub Bucuresti in cadrul miscarii globale #Be BoldForChange, scrie News.ro.

Klemm a explicat ca afacerile detinute de femei in Romania au trasaturi similare cu cele din Statele Unite. ”In Romania, femeile detin 36% din sectorul de business, in vreme ce in SUA procentul este de 38%. Deci, femeile detin abia o treime din afaceri in ambele tari. Femeile au reusit acest lucru, desi accesul la capital, o problema comuna pentru toate start-up-urile si antreprenorii, este mult mai dificil pentru ele”, a mai mentionat Hans Klemm. Ambasadorul SUA la Bucuresti a mai spus ca femeile care dezvolta afaceri in Romania fac acest lucru pentru a profita de o oportunitate economica si nu din necesitate.

”Femeile din Romania se specializeaza in domenii care in alte tari sunt dominate de barbati: stiinte naturale, IT si inginerie. De asemenea, Romania se afla pe locul 40 in lume in topul afacerilor, depasindu-si la acest capitol vecinii”, a mai spus ambasadorul SUA. Nu in ultimul rand, Hans Klemm a mentionat una dintre cele mai mari dificultati de care se lovesc antreprenorii romani, in special femeile: gasirea unor mentori care sa le ghideze in ceea ce priveste luarea deciziilor grele in domeniul de business.

”Evenimentele precum cel de azi sunt vitale pentru a facilita intalniri intre tinerele femei de afaceri si posibili mentori. Avand oportunitatea de a asculta povesti de succes ale femeilor de afaceri, ar trebui sa fie o inspiratie. Aceste femei au inteles ca viitorul Romaniei depinde de incurajarea celor tineri, inclusiv a tinerelor femei, sa ramana si sa-si fructifice potentialul aici in Romania, sa inceapa afaceri care vor crea locuri de munca si vor aduce oportunitati pentru toti membrii societatii”, a conchis Hans Klemm.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com