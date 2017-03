Gabriela Firea vrea, in premiera, sa imbrace centrul Capitalei in haine festive pentru Pasti. Cu o investitie de 175.000 de euro destinata decorarii cu 1.300 de beculete, primarul isi doreste ca Invierea din acest an sa fie una cu totul speciala. Bani ar fi de unde, Firea motivand ca primaria a reusit sa economiseasca zeci de milioane de euro in aceste luni si ca se poate aloca „o suma mica si pentru ca Bucurestiul sa fie ornat frumos de Pasti”. In urma unui scurt brainstorming realizat in redactie, am gasit rapid 5 intrebuintari mult mai benefice a acestei sume. Suntem siguri ca lista este mult mai luna si vom continua sa prezentam alte idei in zilele urmatoare. Intre timp, insa, asteptam si propunerile voastre in sectiunea de comentarii.