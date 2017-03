”Iluminatul festiv, incluzand aici beculetele - in jur de 1.300, manopera si energia electrica – 175.000 de euro. Pai, un milion de euro l-am economisit de la Arena Nationala, vreo 5 milioane de la firmele de avocatura care se imbogateau pe bugetul Capitalei si multe alte zeci de milioane de euro pe care le-am economisit prin contracte cu Primaria Capitalei. Avand in vedere cat de multe economii am facut la buget in aceasta perioada, cred ca putem sa alocam o suma mica si pentru ca Bucurestiul sa fie ornat frumos de Paste", a afirmat Gabriela Firea, conform News.ro.

Primarul general a precizat ca iluminatul pentru Pasti este un proiect al Capitalei dupa ce mai multi bucuresteni au facut o solicitare in acest sens.

”Este un proiect al Primariei Capitalei, a fost o solicitare a mai multor cetateni sa avem un oras curat si, de asemenea, infrumusetat si, cu siguranta, vom face tot ceea ce este posibil astfel incat si costurile sa fie unele reduse. Avand in vedere cat de multe economii am facut la buget in aceasta perioada, cred ca putem sa alocam o suma mica si pentru ca Bucurestiul sa fie ornat frumos de Paste. (...) Am demarat curatenia de primavara in toate cartierele din Bucuresti. De asemenea, repararea gropilor in asfalt care au ramas dupa o iarna destul de grea. Deci ne ocupam, ca o gospodina, de casa, sa fie si curata, si reparata si infrumusetata. Iar aici, a venit aceasta sugestie, sa avem nu doar de Craciun, ci si de Paste iluminat festiv, pascal, in zona centrala a Capitalei, la Universitate, la Romana, la Unirii, in Centrul Vechi. De asemenea, la Patriarhie”, a explicat primarul general.

Firea a precizat ca exita deja o oferta pentru iluminatul stradal de Pasti, aratand, totodata, ca in perioada sarbatorilor va fi organizat si un targ in care se vor desfasura mai multe evenimente.

”Am primit o oferta din partea companiei care are in responsabilitate, deocamdata, iluminatul public. Am analizat atat in ceea ce priveste aspectul, deci partea grafica si solutia financiara. Cred ca la cate zeci de milioane de euro am facut economie in aceste opt luni de zile, Capitala isi permite sa aloce un mic buget si pentru ca aspectul sa fie unul placut. Sunt multi bucuresteni care nu au bani sau nu au timp sa plece din localitate si vor ramane aici si sunt convinsa ca vor aprecia faptul ca multe evenimente pregatite pentru ei la Piata Constitutiei – targul de Paste. (...) Pentru copii avem foarte multe surprize, foarte multe locuri de joaca si zone de agrement.(...) Vom avea de asemenea anumite tarabe care vor fi foarte frumoase vizual, asa cum sunt si in capitalele europene", a aratat Firea.

Sursa foto: agerpresfoto