Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,245 milioane in ultimul trimestru din 2016, in scadere cu 44.000 fata de aceeasi perioada a anului precedent, in timp ce pensia medie a crescut cu 7,2% intr-un an, la 958 de lei (213 euro), potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National de Statistica.