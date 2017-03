Politistii fac, miercuri dimineata, 37 de perchezitii in 12 judete si municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 3 milioane de euro. Anchetatorii spun ca suspectii ”ar fi creat un circuit comercial fictiv in vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat”, 25 de persoane urmand sa fie conduse la audieri.

Politistii de investigare a criminalitatii economice din Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, impreuna cu cei de la Directia Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza 37 de perchezitii la sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane, citat de News.ro.

Perchezitiile se desfasoara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Hunedoara, Bacau, Prahova, Arges, Botosani, Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Teleorman si Tulcea.

”Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada 2013 – 2015, persoanele banuite ar fi creat un circuit comercial fictiv in vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat”, se arata in comunicatul citat.

Prin intermediul a 12 societati din domeniul comertului cu materiale reciclabile, suspectii ar fi efectuat operatiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale fictive.

”In baza facturilor emise de firmele ,,fantoma”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constand in impozit pe profit neconstituit si TVA dedus in mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv si care constituie produsul infractiunii de spalare a banilor, sunt in valoare de aproximativ 2.200.000 de euro”, se mai arata in comunicat.

Anchetatorii vor pune in aplicare 25 de mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri.

Perchezitiile sunt efectuate cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale din IPJ Prahova, precum si al politistilor de la Politia Capitalei si tuturor inspectoratelor pe raza carora se efectueaza perchezitii, in total fiind vorba de 130 de politisti.

La actiune participa si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile ”Matei Basarab” Ploiesti.

