Politistii fac 11 perchezitii in judetul Hunedoara, la "cautatorii de comori” din zona Sarmizegetusa Regia care ar fi folosit ilegal detectoare de metale in zonele cu patrimoniu arheologic, fiind sprijiniti de politisti de la IPJ Hunedoara, carora le-ar fi dat mita pentru a-i "proteja” si a le da informatii si date confidentiale.

Perchezitiile au loc intr-un dosar in care procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie fac cercetari pentru dare si luare de mita. Anchetatorii au descins la locuintele mai multe persoane suspectate de braconaj arheologic, precum si la sediile si punctele de lucru ale firmelor detinute de acestea, potrivit News.ro.

Anchetatorii au probe ca, in perioada 2013 - 2017, mai multe persoane din judetul Hunedoara au desfasurat activitati de braconaj arheologic in zona muntilor Orastie - Sarmizegetusa Regia, fiind sprijiniti si protejati constant de politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, care i-au „protejat” si le-au transmis date si informatii confidentiale.

"Astfel, "cautatorii de comori nationale" nu respecta legislatia in domeniu, in sensul ca utilizeaza detectoare de metale in zonele cu patrimoniu arheologic fara o autorizare prealabila, iar pentru "protectia" lor au atras lucratorii de politie arondati zonei de cercetare, pe care i-au recompensat cu bunuri mobile si/sau imobile”, potrivit Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Perchezitiile sunt facute de ofiteri ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Romana, sub coordonarea procurorului de caz. La actiune participa si ofiteri de investigare a criminalitatii economice din cadrul IPJ Alba si Hunedoara, sprijiniti de jandarmii de la Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei "Vlad Tepes”.