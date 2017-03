„Multi, poate, nu sunt siguri ca tatal lor vine acasa intreg. Categoric, nu vine la ora fixa, categoric, in permanenta, li se cere sa faca mai mult decat scrie in fisa postului si mai mult decat scrie in programul de lucru. Sigur ca primesc salarii compensatorii sau primesc bani in plus pentru acest lucru, dar stresul care este in familia unui politist nu se regaseste in famiilia multor functionari care sunt platiti din bani publici, si asta este bine sa nu se uite”, a afirmat Liviu Dragnea, in discursul de la bilantul MAI, potrivit News.ro.

Presedintele Camerei Deputatilor a mai spus ca, potrivit noii legi a salarizarii, functionarii din MAI vor avea parte de cresteri salariale „semnificative”.

„Noi suntem obisnuiti cu starea de bine, dar abia atunci cand nu mai avem aceasta stare de bine ne dam seama cat de importanta este o anumita structura. Vreau sa va asigur ca, in ceea ce priveste legea salarizarii, functionarii din MAI si, in mod special, cei care lucreaza direct cu cetatenii, cei care lucreaza direct in strada vor avea o crestere semnificativa, pentru ca este firesc si chiar o merita. Si merita si uniforma pe care o purtati dumneavoastra”, a completat liderul PSD.

Chestionat la ce crestere a salariilor personalului MAI s-a gandit, Liviu Dragnea a spus ca unele majorari vor fi „spectaculoase”.

„Am avut o discutie cu doamna ministru Vasilescu si, pentru cei care au cele mai mici salarii din MAI, cresterile vor fi spectaculoase, mai mult decat dublu pentru unele categorii. Este firesc, diferentele sunt foarte mari in interiorul ministerului si cred ca cei care lucreaza in strada in mod efectiv si care au practic cele mai periculoase slujbe, ca in orice tara, trebuie sa fie mai bine platiti decat acum”, a subliniat presedintele Camerei Deputatilor.

Intrebat de la ce prag se aplica majorarea, Liviu Dragnea a explicat: „Este un concept discutat deja in programul de campanie, in programul de guvernare, in cadrul unei anvelope de 32 de miliarde care inseamna o crestere cu 50% ca anvelopa a tuturor salariilor”.

