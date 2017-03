Numarul companiilor care au acordat avantaje salariale de tipul tichetelor de masa sau cadou a crescut cu 27% in 2016, fata de 2015, conform datelor Up Romania, unul dintre principalii emitenti de tichete valorice. Aceasta indica o atentie tot mai mare a angajatorilor pentru fidelizarea si motivarea propriilor angajati.

Companiile care au apelat in 2016 pentru prima data la acest sistem de recompensare provin cu prioritate din zone precum Bucuresti-Ilfov (26%), Centru (15%) si Nord-Est (12%), potrivit News.ro.

“In baza pre-comenzilor pe care le avem pana la aceasta data, putem estima deja vanzari cu 20% mai mari in 2017, o tendinta accelerata in special de IMM-uri care au vazut ca acest model de stimulare a angajatilor functioneaza la companiile mari si foarte mari cu rezultate directe asupra productivitatii. In plus, acordarea de tichete cadou este favorizata si de modificarile Codului Fiscal aplicate din 2016”, a declarat Elena Pap, Director General Up Romania.

Tichetele cadou pot fi acordate de orice societate, indiferent de marimea acesteia, incepand de la un salariat.

Legislatia favorabila, promovata de Codul Fiscal, ce a intrat in vigoare in ianuarie 2016, a condus la rezultate pozitive pe acest segment al tichetelor cadou, acestea fiind scutite de impozit pentru valori pana la 150 de lei, putand fi acordate atat salariatilor, cat si copiilor minori ai acestora.

Astfel, un salariat cu doi copii minori poate primi tichete cadou in valoare de 450 de lei, pentru care va fi scutit de impozit, iar compania este scutita de contributii sociale si patronale. Valoarea rezulta din cei 150 de lei aferenti lui si alti 150 de lei pentru fiecare copil. Similar, un sot si o sotie care lucreaza la aceeasi companie si au un copil minor pot primi tichete cadou in valoare totala de 600 de lei: 150 de lei pentru fiecare adult (300 de lei) si cate 150 de lei pe care ii va primi fiecare adult pentru copil (300 de lei). Salariatii fara copii minori primesc si ei cate 150 de lei scutiti de impozit si de contributii.

“Acordarea de tichete cadou aduce certe avantaje pentru angajatori si ofera o mare libertate angajatilor de a achizitiona ce isi doresc dintr-o varietate de produse si servicii”, a mai spus Elena Pap.

Tichetele cadou emise de Up Romania sunt acceptate intr-o retea de peste 55.000 de magazine din intreaga tara, iar beneficiarii acestora pot achizitiona bijuterii, cosmetice, articole vestimentare si incaltaminte, carti, jucarii, obiecte de mobilier, decoratiuni, electronice si electrocasnice, servicii de turism.

Sursa foto: garagestock, Shutterstock