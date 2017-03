Romania continua sa fie, de departe, tara membra a Uniunii Europene cu cea mai mare inegalitate intre bogati si saraci, in conditiile in care cei mai prosperi 20% dintre romani au venituri de peste opt ori mai mari decat cei mai saraci 20% dintre locuitorii tarii, arata statisticile publicate de catre oficiul european de statistica, Eurostat, care arata o adancire puternica a inegalitatilor in perioada 2013-2015.

Inegalitatea dintre bogatii si saracii din Romania s-a adancit continuu incepand din 2010, cand a ajuns la un nivel minim al ultimului deceniu, cu un raport de 6,1 intre veniturile bogatilor si saracilor, potrivit News.ro.

Ca urmare a crizei, inegalitatea s-a redus sensibil, raportul de inegalitate coborand de la 8,1 in 2008 pana la 6,1 in 2010. Ulterior, seriile Eurostat ca inegalitatea a crescut pentru cinci ani consecutiv, ajungand in 2015 la un raport de 8,3, de la 7,2 in 2014, intre veniturilor celor mai bogati 20% dintre romani si cele ale celor mai saraci 20%.

Datele Eurostat, colectate anul acesta, dar valabile pentru anul 2015 la nivelul ansamblului comunitar, arata ca, la nivelul Uniunii Europene, primii 20% dintre locuitori dupa venituri castiga de 5,2 ori mai mult decat cei mai saraci 20% dintre locuitori, nivelul ramanand constant fata de 2014.

Insa la nivelul blocului comunitar diferentele sunt mari. Astfel, Romania este tara din UE cu cea mai mare inegalitate intre bogati si saraci, in conditiile in care primii 20% dintre locuitori au venituri de 8,3 ori mai mari decat cei 20% cu cele mai mici incasari.

In clasamentul inegalitatii din UE, Romania este urmata de Lituania (raport de 7,5 intre veniturile celor mai bogati si veniturile celor mai saraci), Bulgaria (7,1) si Spania (6,9).

La polul opus, statele cele mai "egalitare" din UE sunt Slovacia (cu un raport de 3,5 intre veniturile bogatilor si veniturile saracilor), Republica Ceha (3,5), Finlanda (3,6) si Slovenia (3,6).

"Datele privind inegalitatea economica au devenit foarte importante pentru a estima saracia relativa, pentru ca distributia resurselor economice poate avea un raport direct cu dimensiunea si cu profunzimea fenomenului saraciei", a mentionat Eurostat.

Seriile Eurostat arata ca Romania este tara in care inegalitatea dintre bogati si saraci a crescut cel mai puternic in ultimii ani, in special in perioada 2013-2015, de la o diferenta intre veniturile extremelor de 6 in 2010 la 6,2 in 2011, 6,3 in 2012, 6,6 in 2013, 7,2 in 2014 si 8,3 in 2015.

La nivelul UE, diferenta de venituri intre cei mai prosperi 20% dintre cetateni si cei mai saraci 20% a crescut de la 4,9 in 2010 la 5,2 in 2015.

Dintre statele din zona nemembre ale UE, Macedonia are un raport al inegalitatii intre bogati si saraci mai mic cel din Romania, in timp ce in Serbia inegalitatea este chiar mai mare, cu un raport de 9 intre veniturile bogatilor si cele ale saracilor, potrivit Eurostat.

Sursa foto: Enrique Ramos / Shutterstock.com