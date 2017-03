Traficul de tigari ar putea scadea, in 2016, de la 16,8% pana la 14%, in conditiile in care fiecare punct procentual inseamna o pierdere de 38 milioane de euro pentru stat, a declarat, joi, vicepresedintele ANAF, Dorel Fronea.

Piata neagra a tigaretelor a inregistrat in 2016 un nivel mediu de 16,8% din piata totala, in crestere fata de nivelul de 16% din 2015, in conditiile in care aproape jumatate din piata este ilegala in regiunea de nord-est a Romaniei. La nivelul Uniunii Europene (UE), nivelul mediu al contrabandei cu tigarete este de circa 10%, potrivit News.ro.

Contrabanda de tigari ar putea ajunge la 14% in acest an, pe fondul unei cooperari mai stranse intre autoritatile din Romania, Republica Moldova, Bulgaria si Ucraina, a declarat Fronea.

”Daca totul merge bine, in acest an ajungem la un nivel al traficului de 14%, in contextul unei colaborari mai stranse intre autoritatile vamale din Romania si tarile vecine. Fiecare punct procentual inseamna o pierdere de 38 de milioane de euro pentru stat”, a afirmat Fronea.

Vicepresedintele ANAF a subliniat ca recenta captura, de 14 milioane de tigarete, cea mai mare din ultimii ani, va duce implicit la o scadere a traficului cu tigari, in conditiile in care piata este obligata sa se reaseze. Vamesii constanteni au descoperit, luni, 14 milioane de tigari de contrabanda, in valoare de 2,5 milioane de euro, intr-un container sosit din Thailanda in Portul Constanta Sud Agigea.

Fronea a avertizat insa ca trebuie demarat un program de reorganizare a vamei, pentru o majorare a eficientei acesteia si pentru cresterea incasarilor bugetare. El a recunoscut ca mai exista vamesi corupti in Romania.

In 2016, statul a pierdut circa 672 milioane de euro din cauza contrabandei cu tigarete. Comertul ilegal cu tigarete inseamna atat pierderi semnificative la bugetul de stat, cat si impulsionarea fenomenului de crima organizata, cu implicatii serioase asupra securitatii statului si a intereselor nationale.

