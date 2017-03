Procurorii DIICOT din Timisoara au efectuat, vineri, mai multe perchezitii in judetele Timis si Suceava la persoane banuite ca au oferit bani cu camata la aproximativ 30 de oameni care au ramas fara case, pentru ca nu au reusit sa returneze sumele primite. Fostul fotbalist Ioan Timofte a fost ridicat de procurorii DIICOT. Prejudiciul în acest caz este de 3,5 milioane de euro.

Fostul fotbalist Ioan Timofte a fost ridicat de procurori in urma perchezitiilor si urmează să fie audiat la sediul DIICOT Timisoara. Alaturi de el au mai fost ridicati si liderii gruparii infractionale, fratii Tuta si Artur Martinescu.

Ioan Timofte este cunoscut ca un pasionat al jocurilor de noroc. El a jucat nouă sezoane în prima ligă din Portugalia, la echipele Porto şi Boavista. În România, Timofte a fost înscris la CSM Reşiţa şi Politehnica Timişoara.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timisoara au facut, vineri dimineat, 16 perchezitii intr-un dosar in care se fac cercetari fata de 17 persoane suspectate de constituire a unui grup infractional organizat, camata, evaziune fiscala si spalare de bani, potrivit News.ro.

In perioada 2010-2017, a fost constituit un grup infractional organizat ”de mari dimensiuni”, care a actionat in municipiile Timisoara si Suceava si care acorda imprumuturi de bani, ”prin contracte perfectate ad validitatem, in continutul carora erau disimulate si dobanzile aferente sumelor imprumutate”, arata anchetatorii.

”Contractele de imprumut erau perfectate cu obligatia persoanelor imprumutate de a oferi garantii imobiliare solide. In cazul in care persoanele imprumutate nu rambursau la termen debitul contractat se demara procedura executarii silite, in regim de urgenta.

Sumele de bani imprumutate si dobanda perceputa erau preluate, atat cash cat si prin virament bancar, direct de catre camatari sau prin intermediul persoanelor din anturajul acestora”, precizeaza DIICOT.

Potrivit sursei citate, liderii gruparii infractionale foloseau diferiti membri ai familiei si alti apropiati ca interpusi la incheierea contractelor de imprumut sau ii imputerniceau ulterior pe acestia sa initieze procedura executarii silite impotriva victimelor.

”In niciunul dintre cazuri, camatarii nu acceptau niciun fel de compromis in rezolvarea situatiei, in sensul ca nu permiteau victimelor sa isi valorifice singure imobilele la pretul real al pietei, pentru a-si putea achita debitele, refuzand categoric sa ridice ipotecile instituite pe numele acestora. Scopul clar conturat al gruparii era de la bun inceput deposedarea victimelor de bunurile imobile cu care acestia garantau imprumuturile contractate, prin instituirea de dobanzi mari, la termene de scadenta foarte scurte, lucru care facea ca victimele sa fie in imposibilitatea de a plati dobanzile percepute de camatari!, mai arata DIICOT.

In aceste conditii, in marea majoritate a cazurilor, persoanele care au primit bani imprumut cu camata si au garantat cu proprietatile pe care le detineau au ajuns sa fie deposedate de bunuri.

Procurorii mai arata ca unii debitori erau nevoiti sa locuiasca in propriile lor case cu chirie, platind membrilor gruparii, lunar, sume cuprinse intre 200 si 300 de euro.

”In multe cazuri victimele ajungeau sa achite sume de peste 15.000 de euro camatarilor, doar cu titlu de chirie, membrii gruparii rotunjindu-si astfel veniturile si din prestarea de astfel de activitati oneroase, nedeclarate la autoritatile fiscale pentru plata impozitului aferent”, mentioneaza DIICOT.

Cu sumele de banii obtinute din camatarie de catre membrii gruparii erau cumparate bunuri mobile si imobile, inregistrate pe numele acestora sau pe numele altor persoane din anturajul lor sau din familie.

In acest caz exista aproximativ 30 de victime, iar prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de euro.