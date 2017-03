Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca ii va da in judecata pe primarul general al capitalei, Gabriela Firea, si pe managerul spitalului ”Sfanta Maria”, Narcis Copca, in legatura cu declaratiile pe care acestia le-au facut in legatura cu unitatea medicala cu privire la transplantul de plamani, spunand ca va avea placerea sa prezinte ”intregul fir al evenimentelor foarte curand si va fi interesant”.

”Ii voi da in judecata pe doamna Gabriela Firea si pe domnul Narcis Copca”, a scris fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, vineri, pe pagina lui de Facebook, potrivit News.ro.

Voiculescu a atasat si un filmulet in care se spune ca, in noiembrie 2016, el a atras atentia asupra faptului ca Spitalul ”Sfanta Maria” nu este pregatit pentru transplant de plamani, spunand ca infrastructura acestuia nu indeplineste conditiile de acreditare, iar in unitatea medicala nu lucreaza niciun doctor care sa fi facut transplant pulmonar, declaratii confirmate de catre comunitatea medicala, pacienti, presedintele ANT si Inspectia Sanitara de Stat.

”Cu toate acestea, PSD a orchestrat cea mai agresiva si denigratoare campanie la adresa lui Vlad Voiculescu si a guvernului technocrat”, actorii principali fiind Gabriela Firea si Narcis Copca, se mai spune in clipul postat de Voiculescu.

”Voi avea placerea sa prezint intregul fir al evenimentelor foarte curand. Si va fi interesant”, a mai scris Voiculescu pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al Sanatatii declara in 23 noiembrie ca exista indoieli ca spitalul "Sfanta Maria” a fost acreditat judicios si este pregatit pentru transplant pulmonar.

"Si asta pentru ca am mentionat deja cateva aspecte ale modului in care s-a facut acreditarea, asta pentru ca din toate discutiile cu expertii pe care le-am avut pana acum, pare ca spitalul «Sfanta Maria» este in imposibilitate de a urmari pacientii transplantati, neavand un compartiment de pneumologie si neavand experti specializati in urmarirea posttransplant a pacientilor. Spitalul «Sfanta Maria» nu are un laborator care sa poata analiza probele pacientilor cu transplant pulmonar 24 de ore din 24 , asa cum cere Ordinul 860”, spunea Vlad Voiculescu.

Tot in 23 noiembrie, managerul spitalului "Sfanta Maria", Narcis Copca, a depus plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu

"Ministrul Sanatatii va trebui sa raspunda penal pentru faptul ca nu a dat bani pentru un pacient asigurat, care era programat sa faca transplant de plaman in spitalul «Sfanta Maria», unitate sanitara acreditata de catre Agentia Nationala de Transplant pentru aceste interventii. Ministrul Sanatatii era obligat sa plateasca operatiile de transplant, dar a refuzat, preferand sa exporte plamanii, iar operatiile sa fie facute intr-un spital de la Viena", declara Narcis Copca.

Mai mult, el spunea ca nici Ministerul Sanatatii si nici Agentia Nationala de Transplant nu au semnalat vreo neregula.

"Nu a existat niciun act care sa ateste ca noi nu eram in regula, ca ne-ar fi trebuit un medic in plus, un aparat in plus. Nimeni nu a semnalat nicio lipsa, iar ANT ne-a acreditat", mai spunea Narcis Copca.

In 25 noiembrie, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il acuza pe Vlad Voiculescu ca "a acoperit sub pres” problema de la spitalul “Sfanta Maria”, cerandu-i acestuia sa reia procedura de acreditare a unitatii sanitare.

“Domnul ministru tehnocrat Voiculescu a acoperit sub pres problema de la Sfanta Maria. Subliniez, daca este o problema, de ce nu incepe reluarea procedurii de acreditare pentru operatiile de transplant de plaman la acest spital? A astepta sa moara pacientii din Romania si a veni sa spui ca s-ar putea sa fie niste probleme neconfirmate de specialisti, de experti, doar de fundatiile care sunt in siajul domniei sale si care au interese economice... Repet acest mesaj: sa se reia procedura. Astept un nou coordonator la Ministerul Sanatatii care, cu profesionalism, cu dragoste de romani, sa reia aceasta procedura. Daca exista suspiciuni legate de aceste achizitii, il rog, de asemenea, pe domnul ministru sa inceteze sa se dueleze cu PNL, USR in fata opiniei publice si sa ia masurile care se impun”, declara Gabriela Firea.

Primarul adauga ca Vlad Voiculescu ar fi trebuit sa reia procedurile legale inca de la preluarea mandatului sau la Ministerul Sanatatii, daca a avut suspiciuni ca acreditarea a fost acordata sub influente politice.

"Daca domnul ministru tehnocrat Voiculescu are dreptate – eu spun ca nu are dreptate, dar sa admitem, ipotetic, ca are dreptate – de ce, de la inceputul mandatului sau nu a facut nimic pentru punerea in legalitate a acestui spital, a sectiei de transplant pulmonar? Domnia sa vine, in acest moment si afirma ca are suspiciuni ca acreditarea s-a facut cu anumite influente, acreditare care s-a acordat pe timpul unui ministru tot tehnocrat, domnul Achimas Cadariu. Si daca existau aceste suspiciuni, de ce, din prima zi de mandat, nu a facut demersurile legale necesare pentru reluarea procedurii de acreditare a spitalului «Sfanta Maria»? Acest lucru mi se parea cel mai corect si deontologic. Nu a facut nimic domnul ministru. A preferat ca bolnavii din Romania sa fie trimisi in strainatate, plamanii prelevati in Romania sa fie trimisi tot in strainatate”, spunea Firea.

Rezultatele controlului Inspectiei Sanitare de Stat facut la spitalul ”Sfanta Maria” din capitala aratau ca unele criterii de acreditare a unitatii pentru transplant pulmonar nu sunt indeplinite, aceasta nu are laborator de analize, serviciile fiind externalizate catre o firma privata si patru unitati publice, circuitele pentru transportul acestor pacienti nu sunt corespunzatoare, nu exista statie centrala de sterilizare, iar din structura spitalului lipseste medicul infectionist, in conditiile in care numarul infectiilor nosocomiale depistate si raportate este cu 50% mai mare fata de anul trecut.

