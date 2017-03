Douazeci si doua de judete raman duminica, pana la ora 20.00, sub avertizare cod galben de vant si ninsori in zona de munte, atentionarea emisa anterior pentru alte cinci judete fiind ridicata, scrie News.ro.

Duminica, de la ora 11.30 pana la ora 20.00, sunt sub avertizare cod galben judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Bacau, Neamt si Suceava.

Avertizarea cod galben emisa anterior pentru judetele Timis, Arad, Bihor, Cluj si Salaj a fost ridicata duminica, la ora 11.30.

Potrivit noii avertizari, pana duminica seara, in Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali si Orientali, vantul va sufla tare, cu rafale ce vor depasi 60-70 de kilometri pe ora, iar pe creste 90 de kilometri pe ora, viscolind si spulberand zapada.

Temporar vor mai fi precipitatii sub forma de ploaie si lapovita, iar la altitudini mai mari de 1.500 de metri, mai ales sub forma de ninsoare. Local se vor acumula cantitati ce vor depasi 15-20 de litri pe metru patrat.

Intensificari temporare ale vantului vor fi si in celelalte regiuni, cu viteze mai mari in Oltenia si Muntenia, inclusiv in Bucuresti, cu viteze de peste 55-60 de kilometri pe ora, iar pe crestele inalte ale Muntilor Apuseni acestea vor depasi 70-75 de kilometri pe ora.