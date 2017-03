Examenul de bacalaureat se schimba in 2018. Modificarile sunt legate de structura subiectelor la disciplina Limba si literatura romana, iar simularea sustinuta de elevii de clasa a IX-a in 2017 va fi realizata pe baza acestor noi tipuri de subiecte pentru Bacalaureat.

BACALAUREAT 2018: ce reguli se schimba si ce reguli raman valide?

Examenul de bacalaureat din 2018 va avea modificari substantiale, apreciate de specialisti ca fiind binevenite. Presedintele Consiliului National al Elevilor a confirmat faptul ca se va aplica noul model, ceea ce inseamna ca Bacalaureatul va oferi o noua perspectiva asupra literaturii romane, dar si a modului de analiza si de interpretare a textului, potrivit News.ro.

Vor ramane nemodificate anumite reguli pe care toti candidatii trebuie sa le respecte daca nu-si doresc sa fie eliminati din examen. Una dintre ele spune ca elevii nu au voie sa aiba asupra lor dictionare, notite, manuale, insemnari diferite, telefoane mobile sau orice alt mijloc de comunicare prin care ar putea beneficia de ajutor pentru rezolvarea diferitelor exercitii din cadrul examenului.

Indiferent daca aceste obiecte au fost sau nu folosite, intentia este pedepsita prin eliminarea din examen, iar participarea la probele urmatoare este anulata, la fel si recunoasterea, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate de elevi anterior momentului eliminarii.

O alta regula care-i inspaimanta pe candidati este cea a supravegherii audio si video, de care nu scapa nici in 2018. Sistemele acestea se regasesc atat in salile in care se desfasoara propriu-zis examenul, dar si in salile unde se descarca subiectele, unde se preiau lucrarile de la asistentii ce supravegheaza, in salile unde se realizeaza evaluarea, dar si in cele in care se depoziteaza lucrarile scrise.

Supravegherea cu sisteme audio si video este una dintre cele mai benefice reguli instaurate in cadrul acestui examen, incercarile de fraudare fiind tot mai putine de la an la an. Dupa incheierea examinarii candidatilor se pot verifica prin sondaj inregistrarile si daca se va constata vreo neregula, atunci se vor cerceta toate inregistrarile de la toate salile din unitatea de invatamant respectiva.

Dintre schimbarile importante, ce apar in legatura cu subiectele de la disciplina Limba romana pentru Bacalaureatul 2018 , pot fi mentionate urmatoarele:

Subiectul I vine cu modificari legate de modul de evaluare a competentelor, fara sa se mai puna deloc accent pe invatarea unor notiuni neaplicabile. De asemenea, s-a eliminat cerinta pur tehnica a constructiei textului, s-a impus o abordare mai prietenoasa, mai lesne de inteles si de interpretat, adaugandu-se si un text scurt argumentativ. Deci va aparea un text non-literar, iar elevii vor avea cateva cerinte total diferite de cele din prezent.

Subiectul al II-lea aduce o noutate majora, un text la prima vedere dintr-un anumit gen literar (epic, liric, dramatic), elevii fiind obligati sa argumenteze de ce textul apartine unui gen literar, astfel incat vor demonstra ca stiu sa lege teoria unui curent literar de textul din foaia de examen.

Subiectul al III-lea nu suporta insa modificari spre dezamagirea multor profesori, dar mai ales a elevilor, in sensul ca acestia din urma vor fi obligati in continuare sa invete pe de rost opere literare. Exista insa o schimbare in noul model referitoare la faptul ca sunt doar trei repere in loc de patru.

Calendarul examenului de Bacalaureat in 2017

Bacalaureatul va debuta pe 6 iunie 2017 cu examenul oral la Limba romana, iar rezultatele vor fi afisate tocmai pe 10 iulie 2017.

Candidatii care vor dori sa conteste nota obtinuta vor completa si semna o cerere, acolo unde vor accepta practic ca aceasta nota poate fi mai mare sau mai mica, iar nota noua se va modifica chiar daca exista sau nu o diferenta de 0,5 puncte intre nota initiala si cea finala.

6 - 7 iunie 2017 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A;

8 - 9 iunie 2017 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B;

9, 12 - 13 iunie 2017 - Evaluarea competentelor digitale - proba D;

14 - 16 iunie 2017 - Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C;

26 iunie 2017 - Limba si literatura romana - proba E)a) - proba scrisa;

27 iunie 2017 - Limba si literatura materna proba E)b) - proba scrisa;

28 iunie 2017 - Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisa;

30 iunie 2017 - Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E)d) - proba scrisa;

5 iulie 2017 - Afisarea rezultatelor (pana la ora 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 - 20:00);

6 - 9 iulie 2017 - Rezolvarea contestatiilor;

10 iulie 2017 - Afisarea rezultatelor finale.

Simularea din acest an pentru clasa a XI-a va reusi sa obisnuiasca viitorii candidati cu noua structura a subiectelor, aplicata in 2018. Ministerul Educatiei a facut public modelul de subiecte, iar elevii se pot documenta din timp in vederea studierii lui.

