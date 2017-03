Grup Feroviar Roman, companie cu capital romanesc privat, organizeaza programul “Femei, mecanic de locomotiva: sanse egale in profesii feroviare”, dedicat pregatirii si ulterior a angajarii femeilor pe postul de mecanic de locomotiva. Acest program are ca scop atragerea de noi resurse umane si dezvoltarea profesionala.

Meseria de mecanic de locomotiva este perceputa traditional ca fiind o meserie pentru barbati, iar pentru a oferi sanse egale indiferent de gen, GFR lanseaza un nou program in Romania pentru sustinerea femeilor.

Prima femeia care a ocupat functia de mecanic de locomotiva din Europa a fost in 1978 in Belgia. Astazi, statisticile arata ca in companiile feroviare mari 2-3% din angajatii care ocupa aceasta functie sunt femei. Reprezentantii GFR sustin ca in urma unor analize au ajuns la concluzia ca peste 80 de locuri sunt disponibile in compania lor.

"Sa schimbi macazul intr-o lume a barbatilor este la fel de greu ca atunci cand dai viata unui copil. Trebuie sa fii femeia-locomotiva si sa tragi toate vagoanele, daca vrei sa schimbi ceva. Te trezesti noaptea si te intrebi daca vei fi suficient de bun, ca parinte sau ca femeie care tot timpul trebuie sa arate ca stie si poate sa isi faca munca, ca si un barbat”, Margareta Mateescu, acar si cursant la scoala de mecanic feroviar.

Sursa foto: cowardlion / Shutterstock.com