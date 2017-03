Ministerul Energiei a anuntat deblocarea transei a doua din ajutorul de urgenta destinat Companiei Nationale a Uraniului (CNU), in valoare de 7 milioane lei, pentru plata urgenta a salariilor si pentru plata utilitatilor, in contextul in care sase membri ai Sindicatului Exploatare Preparare Uraniu din cadrul Companiei Nationale a Uraniului (CNU) au intrat, luni, in greva foamei.