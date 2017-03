Ploiesteanul in varsta de 20 de ani care a reclamat la Politie faptul ca pe numele sau a fost creat un cont de Facebook fals, in care apare ca organizator al jocului ”Balena Albastra” spune ca a primit mesaje in care era injurat si amenintat, dar cei mai multi dintre cei care l-au contactat au fost tineri dornici sa intre in joc. El le transmite acestora din urma ca ei sunt generatia urmatoare, ca ”au toata viata inainte” si, daca se gandesc ca au nevoie de un astfel de joc, ”se alege praful”.

La doar 20 de ani, Bogdan Madalin Ghita este foarte implicat in viata comunitatii locale si lupta, asa cum stie el, pentru lucrurile in care crede. In luna februarie, el a fost unul dintre tinerii care au mobilizat pe Facebook oamenii care au iesit in strada, seri la rand, la Ploiesti, potrivit News.ro.

Activitatea sa intensa pe reteaua de socializare l-a facut cunoscut si i-a adus nu doar prieteni, ci si o mare neplacere: pe numele sau a fost creat un cont fals, in care Bogdan apare ca organizator in Romania al jocului ”Balena albastra”. Cel care a creat contul a dat toate datele de contact ale tanarului, inclusiv numarul de telefon.

Bogdan spune ca multi prieteni si apropiati i-au sugerat sa isi inchida contul de Facebook si sa isi schimbe numarul de telefon. El crede ca tocmai asta vor cei care s-au folosit de datele lui.

”Vor, cumva, sa ma discrediteze si sa-mi inchid contul de Facebook, sa-mi schimb numarul de telefon. Nu vreau sa le dau satisfactie”, a declarat tanarul pentru News.ro.

Si, pentru ca nu vrea sa-si schimbe nici numarul de telefon, nici contul de pe reteaua de socializare, Bogdan a reclamat la Politie furtul de identitate, iar Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate a inceput o ancheta in acest caz.

Bogdan povesteste ca a aflat de la prieteni ca numele sau si numarul de telefon sunt pe Facebook, iar el apare ca organizator al jocului care ar fi dus la sinuciderea mai multor tineri, in mai multe tari. Despre joc, habar nu avea, a aflat de la televizor, sustine el. Dupa ce a mers la Politie, Bogdan si-a dat seama ca nu i-a fost spart contul, ci i-a fost furata identitatea in spatiul virtual.

Unii l-au injurat, altii l-au amenintat.

”Au fost vreo cinci, sase amenintari si niste injuraturi. De fiecare data au sunat de pe numar ascuns. Iti dai seama ca nu e confortabil. Normal ca te sperii cand te suna cineva de pe numar ascuns exact cand esti pe punctul de a adormi si incepe sa te ameninte”, spune el.

Insa cei mai multi dintre cei care l-au contactat pe Bogdan au fost tineri dornici sa-si gaseasca o ”calauza” si sa intre in joc, spune tanarul.

”Unii chiar vor sa se inscrie in joc, ma intreaba cum sa faca. Le-am spus: «frate, aveti toata viata inainte, voi sunteti generatia de maine, daca ganditi asa, ca aveti nevoie de un astfel de joc si de calauze, se alege praful». M-au contactat si pe Facebook oameni care vor sa intre in joc. Le-am spus ca sunt micniuni”, spune Bogdan Madalin Ghita.

Intrebat ce parere are despre faptul ca tinerii sunt interesati de ”Balena Albastra” in conditiile in care jocul este legat de numeroase sinucideri, tanarul a raspuns ca le recomanda acestora ”o consiliere psihologica”.

”Sa faci chestiile astea inseamna ca ai o problema la cap. Ai o viata inainte, ai un viitor.. poate-ti faci o prietena si ce faci? Te duci la ea sa te tai sau sa faci cine stie ce prostie?”, a spus Bogdan.

El are si un sfat pentru tinerii care se arata interesati de controversatul joc: ”Sa se gandeasca la atat: au o viata inainte, nu trebuie sa se bage in prostii din stea”.

