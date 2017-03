Gabriela Firea a vorbit, marti, despre fondurile alocate infrastructurii, sanatatii, dar si ansamblurilor statuare si bisericilor, potrivit News.ro.

Primarul Capitalei a sustinut ca este "o metoda gresita" de a compara bugete infime pentru realizarea unor ansambluri statuare, pe care le-a gasit aprobate in comisia Centenarului Marii Uniri, cu cele alocate pentru sanatate sau infrastructura.

"Este normal sa alocam o astfel de suma pentru 2018. Si Primaria Generala si-a luat in responsabilitate cateva obiective si acestea trebuie bugetate”, a afirmat Firea, referindu-se la banii prevazuti an bugetul Primariei Capitalei pentru ridicarea mai mult monumente, cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

Ea a mai sustinut ca unele statui pentru care sunt prevazuti bani in buget sunt propuse de fostii primari. "Propunerile din mandatul meu sunt cele care au fost aprobate de comisia Centenarului, pentru pregatirea anului 2018. Ne putem permite aceasta cheltuiala”, a spus primarul Capitalei.

In privinta sumelor alocate bisericilor care sunt momente istorice si de patrimoniu, Gabriela Firea a sustinut ca acestea nu trebuie lasate sa se degradeze in continuare, iar in ceea ce priveste Catedrala Mantuirii Neamului, suma propusa spre alocare este identica celei din 2016, adica 3 milioane de euro.

"Sub nicio forma - resping toate acuzatiile - banii nu se vor duce cu prioritate catre statui si biserici si nu ar merge catre sanatate, educatie, catre proiecte de infrastructura, catre ecoigienizarea Capitalei - avem 7 milioane de euro, anul acesta, pentru asta. Sunt atacuri politice, pe de o parte, si am auzit ca se vor pregati foarte multe astfel de atacuri, dar sunt critici nefondate. In ceea ce priveste anumite persoane, poate ca nu s-au documentat suficient. Noi ne referim doar la studiile de fezabilitate, nu la intreg procesul legal de finalizare a acelor obiective de investitii. Este trist, pentru ca asa se face dezinformarea. Compari un pasaj suprateran cu o statuie si spui "uite cat de multi bani s-au dus intr-o parte". Este o dezinfomare, un atac politic la adresa mea, dar nu ma mira”, a adaugat Gabriela Firea, precizand ca proiectul de buget se va afla timp de doua saptamani in dezbatere publica, iar consilierii generali pot aduce amendamente.

Primaria Capitalei propune un buget local de peste un miliard de euro. Cum vor fi distribuiti banii

Primaria Generala a Capitalei propune un buget local de 5,02 miliarde lei (1,1 miliarde euro) pentru Bucuresti in 2017, din care 1,5 miliarde lei (30%) pentru invatamant, sanatate, cultura si religie si 1,11 miliarde lei (22%) pentru investitii, arata proiectul de buget publicat luni de Primaria Generala a Municipiului Bucuresti.

Potrivit proiectului buget pentru anul 2017, municipalitatea vrea sa aloce 55 milioane de lei pentru biserici, iar din aceasta suma pentru Catedrala Mantuirii Neamului sunt prevazuti 15 milioane de lei.

De asemenea, peste 31 de milioane lei sunt prevazuti pentru ridicarea unor monumente, banii regasindu-se in propunerea de buget pentru Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic.

Astfel, in proiectul de buget sunt prevazute fonduri pentru realizarea ansamblului monumental Marea Unire, pentru 2017 urmand sa fie alocati 6,5 milioane de lei pentru etapa intai a proiectului, de realizare a unor componente artistice, si 50.000 de lei pentru realizarea proiectului de for public "Marea Unire". De asemenea, sunt prevazuti 185.000 de lei pentru lucrarile de amplasare a bustului lui Avram Iancu si 7 milioane de lei pentru realizarea primei etape a ansamblului monumental Regele Ferdinand I Intregitorul.

In proiectul de buget al Primariei Capitalei sunt prevazuti bani si pentru ridicarea unui monument al Hortensiei Papadat-Bengescu, pentru monumentul de bronz "Regenesis", pentru amplasarea statuii "Dac", pentru un monument denumit "Lupta cu inertia" a lui Ion Mandrescu, pentru realizarea monumentului "Insingurare", a monumentului "Kiseleff-Cubic Art Monument - spatiul cubului" si statuii Printului Rainier de Monaco. In buget sunt prevazuti bani si pentru reparatii la Pasajul Latin si pentru prima etapa de refacere a monumentului I. C. Bratianu.

Sursa foto: Agerpres