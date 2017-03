Pentru a afla problemele sistemului de sanatate din Romania ar trebui sa facem "un diagnostic" al acestuia. Consilierul de stat la departamentul Sanatate Publica al Administratiei Prezidentiale,Diana Paun, a prezentat in cadrul unei conferinte studiul Euro Health Consumer Index 2016, in care Romania se claseaza pe ultimul loc din cele 35 de tari europene analizate. Romania a inregistrat 527 de puncte in 2016, fiind in scadere cu 30 de puncte fata de scorul din 2015.

Euro Health Consumer Index este un sistem de cuantificare a performantelor sistemelor sanitare din 35 de tari, care are la baza statistici publice, sondaje asupra pacientilor si o serie de cercetari independente realizate de catre Health Consumer Powerhouse. Indexul se bazeaza pe un grup de 49 de indicatori impartiti in 6 arii principale, respectiv drepturile si informarea pacientului, accesibilitatea, rezultatele, gama de servicii oferite si expunerea lor, preventia si politica medicamentului.

"Pentru fiecare dintre acesti indicatori se da un punctaj si la final se face o clasificare, iar in functie de perfomanta sistemului este apreciata ca fiind buna, intermediara sau proasta", a precizat Diana Paun la la Profit Health.forum.

Fata de scorul din anul 2015, Romania a inregistrat cu 30 de puncte mai putin in 2016, avand un total 497 de puncte din 1.000. Albania, Polonia si Muntenegru aveau un punctaj mai mic decat Romania in 2015, iar un mai tarziu ne-au depasit.

"Ne pozitionam pe ultimul loc in Europa, respectiv pe locul 35 din 35. Detinem un loc rusinos", a mentionat consilierul de stat la departamentul Sanatate Publica al Administratiei Prezidentiale.

"Concluziile expertilor din editia de anul acesta sunt similare cu cele din trecut si, mai ales, Romania inregistreaza deficiente severe in administrarea intregului sistem public de sanatate, deci avem o proasta guvernanta. Accesul la serviciile medicale este inegal, exista grupuri minoritare si persoane cu acces scazut la servicii", a adaugat Diana Paun.

Potrivit Indexului, Romania a inregistrat o scadere a punctajului mai mult pe partea de preventie, rezultate care au contribuit la scaderea punctajului total si la pozitionarea pe ultimul loc. La capitolul preventie, in 2015 au fost inregistrate 71 de puncte, iar un an mai tarziu 48 de puncte.

"In 2016 am scazut la 48 de puncte la capitolul preventie. De ce? Pentru ca din cei 7 indicatori care sunt evaluati, 6 sunt pe zona rosu, adica prost”, a mai spus Diana Paun.

Punctaje slabe au fost remarcate si in aria rezultatelor tratamentelor, 6 din cei 9 indicatori sunt pe zona rosie. Tot in zona rosie se afla 6 indicatori din 7 in aria medicamentelor. Pentru serviciile oferite si extinderea lor, 6 din 8 indicatori se afla in zona rosie.

In cazul drepturilor si formarii pacientilor 5 indicatori din 12 sunt in zona rosie, precum dreptul la second opinion, catalogul furnizorilor de servicii, rata de penetrare a sistemelor informatice si posibilitatea unei consultatii online.

Ultima arie, accesibilitatea, are un singur indicator aflat in zona rosie si anume timpul de asteptare pentru o investigatie.

Acelasi studiu arata ca Romania se afla pe primul loc in Europa potrivit indicatorului “moartea infantila", fiind de 3 ori mai mare decat media Uniunii Europene. Insa potrivit indicatorului pentru rata avorturilor, doar Bulgaria depaseste Romania.

Rezultate acestui index pot fi asociate si cu lipsa educatiei populatiei pentru sanatate, dar si deficientele sistemului de sanatate.

Sursa foto: ESB Professional / Shutterstock.com