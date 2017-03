UPDATE ora 13.10 Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca la ora 15.00 va avea o noua runda de negocieri cu reprezentantii angajatilor CFR Infrastructura si CFR Calatori care au declansat un protest spontan miercuri dimineata, potrivit News.ro.

”O parte din angajatii CFR Infrastructura si CFR Calatori au declansat un protest spontan, acest lucru s-a petrecut in conditiile in care, inclusiv in cursul serii de ieri, am avut discutii cu reprezentantii Federatiei Sindicale de Miscare Comerciala, federatia reprezentativa pentru acest sector, am discutat toate masurile care au fost aplicate si in bugetul companiei CFR Infrastructura si aici ma refer la cresterea anvelopei salariale cu un procent de 22,5 procente. Contractul colectiv de munca a expirat pe 21 martie, reprezentantii CFR Infrastructura au propus incheierea unui acord pana la incheierea noului contract colectiv de munca, insa reprezentantii sindicali au refuzat sa faca acest demers”, a declarat ministrul Transporturilor.

Razvan Cuc a precizat ca in cursul serii de ieri, dupa discutii cu sindicalistii din transportul feroviar, a primit asigurari ca nu va fi nicio greva si a anuntat ca la ora 15.00 se intalneste din nou cu acestia pentru o noua runda de discutii.

”Spuneam ca am avut intalnire aseara si azi dimineata cu reprezentantii, am primit in cursul serii de ieri ca nu va fi nicio greva pentru ca au fost respectate toate promisiunile care s-au facut catre companie. In acest moment urmeaza o noua runda de discutii, in cursul zilei de azi la ora 15.00”, a spus Cuc.

El a subliniat ca bugetul CFR Infrastructura a fost avizat de catre Consiliul de Administratie si de catre Adunarea Generala a Actionarilor si acum este in curs de avizare interna in cadrul Ministerului, urmand sa fie transmis catre Ministerul Finantelor si al Ministerului Muncii pentru avizare.

”Toate masurile au fost discutate si prinse in buget in directa concordanta cu federatile reprezentative sindicale din domeniu”, a aratat Cuc.

UPDATE ora 12.45 Angajatii CFR din regionalele Craiova, Cluj si Iasi, care au intrat in greva miercuri dimineata, au renuntat la proteste si si-au reluat activitatea, potrivit News.ro.

Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan, a precizat ca mai sunt afectate 113 trenuri. Astfel, pe raza regionalei Bucuresti mai sunt afectate 13 trenuri, la Brasov - 39, la Timisoara - 23, iar la Galati 38.

Unii dintre angajatii CFR au declansat un protest spontan, miercuri dimineata, nemultumiti de negocierile privind noul contract colectiv de munca. Potrivit oficialilor CFR, mersul trenurilor este afectat, in sapte regionale, in gari fiind oprite aproximativ 150 de trenuri, potrivit News.ro.

Anuntul de marti al CFR SA, potrivit caruia bugetul prevede, pentru 2017, o crestere cu 22,5% a fondului de salarii, nu a fost suficient pentru angajati, in conditiile in care acestia nu mai au incredere in conducerea companiei, a declarat, pentru News.ro, presedintele Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial (FNFMC), Grigore Mare.

”Este vorba de lipsa increderii. Angajatii nu mai au incredere in conducerea companiei, sunt foarte nemultumiti si cer o crestere salariala de 25% si conditii mai bune de munca”, a spus liderul sindical.

Liderul sindical a mai spus ca principala problema o reprezinta lipsa unei grile de salarizare eficiente, care sa asigure o departajare clara intre functii, astfel ca s-a ajuns in situatia in care jumatate dintre angajatii CFR SA sa fie platiti cu salariul minim pe economie.

Mecanicii de locomotiva ar putea declansa si ei o greva spontana

Si mecanicii de locomotiva ar putea declansa o greva spontana joi, in conditiile in care contractul lor colectiv de munca expira la miezul noptii, iar angajatii companiei de transport pe calea ferata CFR Calatori sunt si ei nemultumiti de actuala situatie, a declarat, pentru News.ro, liderul Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari (FSTFR), Rodrigo Maxim.

”Maine ar putea urma mecanicii de locomotiva. Angajatii CFR Calatori au si ei cerinte similare cu cele ale angajatilor CFR SA, respectiv cresterea salariilor cu 25%, conditii mai bune de munca si investitii in infrastructura feroviara si in achizitia de garnituri noi de tren. Depourile au ajuns adevarate cimitire de locomotive”, a spus Rodrigo Maxim.

Liderul sindical a avertizat asupra faptului ca multi angajati ai CFR Calatori, care au responsabilitati sporite, precum conductorii si sefii de tren, sunt platiti cu salariul minim pe economie.

155 de trenuri, oprite pe sapte regionale

Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan, spune ca, potrivit unei situatii provizorii, in urma protestului declansat de o parte din angajatii companiei, sunt afectate 155 de trenuri, care sunt oprite pe traseu, in diferite statii. Astfel, sunt afectate patru trenuri de pe raza regionalei Bucuresti, trei din regionala Craiova, 20 din regionala Timisoara, 22 de pe raza regionalei Galati, 40 din regionala Brasov, 20 de pe raza regionalei Iasi si 36 din regionala Cluj.

Compania CFR SA a anuntat ca acest protest are loc in contextul in care administratia si federatiile sindicatele reprezentative se afla deja in negocieri pentru semnarea noului Contractul Colectiv de Munca 2017-2018, in cadrul carora conducerea a comunicat ca in bugetul companiei pentru anul 2017 este inclusa o cresterea a fondului de salarii cu 22,5%, care se va regasi, in urma negocierilor cu partenerii sociali, in salariile angajatilor.

CFR a mentionat ca administratia a propus partenerilor sociali incheierea unui acord pana la semnarea contractului colectiv de munca pentru perioada 2017/2018, ”pentru a asigura astfel protectie sociala angajatilor, relatii de munca echitabile, precum si un cadru normal si legal de functionare a companiei” dupa expirarea pe 21 martie a vechiului contract colectiv de munca.

”Pana in prezent, conducerea CFR SA a parcurs toate etapele necesare demararii negocierilor cu federatiile sindicale reprezentative (semnatare ale contractului colectiv) si a respectat termenele legale pentru elaborarea si promovarea bugetului companiei pentru acest an, proiectul fiind deja avizat de Consiliul de Administratie (CA) si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) si transmis ministerelor pe circuitul de avizare si aprobare, prin emiterea hotararii de guvern”, potrivit reprezentantilor companiei CFR.

Acestia precizeaza ca mentin deschis ”dialogul social si negocierile transparente” cu sindicalistii pe marginea definitivarii contractului colectiv de munca pe perioada 2017-2018, miercuri fiind programata o noua runda de negocieri incepand cu ora 15.00.

Compania le atrage atentia salariatilor ca acesta forma de protest "incalca procedurile legale, aduce grave prejudicii companiei, prin inregistrarea de pierderi financiare, si afecteaza transportul pasagerilor care si-au procurat deja biletele pentru efectuarea calatoriei, conform graficului de circulatie din Mersul Trenurilor”.

Sursa foto: Shutterstock