Numarul medicilor care emigreaza din Romania a ajuns in ultimii ani la cote alarmante, cei mai multi dintre acestia fiind medicii tineri, proaspat absolventi. Conform cercetarilor Universitatii de Medicina si Farmacie "Iulia Hatieganu" din Cluj Napoca , efectuate intre 2013-2015, dintre cei 957 de studenti ai programelor de licenta intervievati, 84,7% planuiau sa caute oportunitati de angajare in strainatate dupa terminarea studiilor.

Incepand cu anul 2009 si pana in prezent peste 14.000 de medici si 28.000 de asistenti medicali au plecat din tara, a declarat Viorel Husanu, presedintele SANITAS Bucuresti. Vestea buna este ca in 2016 aceste cifre incep sa scada, deoarece piata de munca europeana nu mai este la fel de ofertanta ca acum cativa ani, dar si datorita eforturilor institutiilor de a le oferi beneficii si pachete salariale mai atractive. Iata ce solutii de trai si dezvoltare are astazi la dispozitie un medic in Romania.

Programe speciale pentru finantarea medicilor intreprinzatori

Unul dintre motivele pentru care medicii parasesc tara este lipsa oportunitatilor de dezvoltare. Multi medici isi doresc deschiderea propriilor cabinete private, care ar ajuta si la extinderea serviciilor medicale de pe piata romanesca. O solutie la aceasta problema ar putea fi apelarea la un program special de finantare pentru medici care sustine atat medicii la inceput de drum, cat si medicii care au acumulat deja expertiza sa deschida si doteze un cabinet privat.

Avantajul acestui program este faptul ca se bazeaza pe o abordare personalizata, in functie de specialitatea si nevoile fiecarui medic in parte, dar ofera si un ghid pas cu pas despre cum se poate pune pe picioare o afacere proprie. Medicii pot afla cum sa-si deschida un cabinet, pentru ce platesc taxe si impozite, cum pot sa isi gestioneze contabilitatea, de ce au nevoie de un website sau ce autorizatii le sunt necesare pentru anumite aparate de specialitate.

Ca ajutor suplimentar, pe langa finantare, medicii pot beneficia de suport financiar in achizitia echipamentelor specializate, care le vor fi puse la dispozitie cu sute, sau chiar 1000 de euro reducere.

Finantare nerambursabila din fonduri europene

In cazul in care opteaza pentru finantare din fonduri europene, Programul Operational Regional dezvoltat de Ministerul Fondurilor Europene ce are ca scop sustinerea SRL-urilor cu maximum 9 angajati din sistemul medical. Acestea pot primi fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea afacerii, achizitionarea si modernizarea aparaturii. Mai concret, medicii trebuie sa propuna proiecte de dezvoltare pentru intreprinderile lor, iar daca sunt acceptate, vor primi intre 70% si 100% din suma necesara, bani pe care ii pot folosi pentru orice tip de aparat medical, inclusiv software medical 3D si 4D.

Foto: Shutterstock

Pentru a accesa aceste fonduri, principala conditie este ca unitatea sa fi inregistrat profit in anul anterior, fiind prioritare proiectele care reusesc sa genereze locuri de munca. De asemenea, medicii trebuie sa aiba toate avizele si aprobarile pentru spatiul in care isi desfasoara activitatea, sa detina sau sa aiba documente de inchiriere pentru spatiul respectiv pe cel putin cinci ani, iar cabinetul sa aiba dotarile de baza necesare functionarii.

Atentie, insa, daca dupa 2 ani se constata ca unitatea are datorii la stat, medicii vor fi obligati sa le plateasca in termen de 30 de zile, altfel vor fi nevoiti sa restituie intreaga finantare primita.

Sursa foto: Shutterstock