Procurorii DIICOT Buzau au facut, miercuri, 11 perchezitii domiciliare la persoane suspectate de infractiuni informatice, care, in perioada 2013 - 2017, ar fi facut peste 400 de transferuri frauduloase din conturile unor persoane din strainatate, in valoare de aproximativ 500.000 de dolari.

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzau, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau au efectuat, miercuri, 11 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucursti si a judetului Ilfov, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in infractiuni informatice, respectiv, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos si spalare de bani, potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, transmite News.ro.

Procurorii au probe care arata ca, in perioada ianuarie 2013 - februarie 2017, pe raza municipiului Bucuresti s-a constituit un grup infractional organizat format din 11 suspecti, la care apoi au aderat si alte persoane, care a avut ca scop ”savarsirea mai multor infractiuni din sfera criminalitatii informatice”.

In prima etapa, arata anchetatorii, suspectii au identificat si procurat numeroase adrese de e-mail apartinand unor titulari din strainatate, apoi au clonat paginile web ale mai multor unitati bancare din strainatate pe care le-au transmis ”sub forma de mesaje electronice tip «spam» catre adresele de e-mail detinute.

”Ulterior, membrii grupului procedau la fraudarea aplicatiilor de internet banking ale persoanelor care accesau paginile respective, generand astfel transferuri frauduloase de numerar printr-un sistem de transfer rapid de bani, catre conturi bancare controlate de catre grupul infractional”, se arata in comunicatul DIICOT.

Ca sa poata scoate banii, membrii grupului au racolat mai multe persoane din municipiile Buzau si Bucuresti ”in vederea deschiderii de conturi bancare la anumite unitati bancare si utilizarea acestora la retragerea sumelor de bani transferate”, sustin anchetatorii.

Potrivit procurorilor DIICOT, suspectii au facut 464 de transferuri frauduloase in valoare totala de 504.196,14 dolari.

In cauza, procurorii DIICOT Buzau au pus sechestru pe doua apartamente apartinand liderului gruparii infractionale precum si asupra a patru autoturisme ale celorlalti membri ai grupului.

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Buzau urmeaza sa fie audiati noua suspecti.

