Dintre cei 3.820 de copii nascuti la maternitatea Filantropia in anul 2016, 403 au fost prematuri, 122 dintre nasteri fiind inregistrate la sarcini sub 32 de saptamani. Cu o rata a mortalitatii infantile de cinci la mie anul trecut (17 decese), sub media pe tara, care ramane de opt la mia de nascuti vii. Maternitatea Filantropia este un centru de preluare a nasterilor premature din Bucuresti si localitatile limitrofe, motiv pentru care Organizatia Salvati Copiii Romania a continuat dotarea ei cu un incubator performant, in valoare de 45.000 de lei.

Dotarea maternitatii Filantropia este primul eveniment al programului de combatere a mortalitatii infantile, pe care Organizatia Salvati Copiii Romania il continua pentru al cincilea an consecutiv. Pe parcursul anului 2017, echipamente performante vor ajunge in 33 de maternitati, din orasele: Bucuresti (4 unitati medicale), Timisoara, Craiova, Mangalia, Deva, Iasi, Bicaz, Targu Neamt, Roman, Pitesti, Caransebes, Barlad, Targu-Mures, Buzau, Brasov, Gura Humorului, Radauti, Botosani, Calarasi, Ramnicu Valcea, Buftea, Bacau, Baia Mare, Tulcea, Drobeta Turnu Severin, Satu Mare, Oradea, Zalau, Caracal, Sibiu, Salvati Copiii alocand un buget total de 2,4 milioane lei pentru acestea.

Programul Organizatiei Salvati Copiii de a sprijini maternitatile in a asigura asistenta medicala adecvata si imediata copiilor nascuti prematur este consistent, iar rezultatele cuantificabile: rata mortalitatii infantile a cunoscut o curba descendenta, in ultimii cinci ani, dar a ramas in continuare una care plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana. Pana acum, datorita investitiilor totale facute de Salvati Copiii Romania, in valoare totala de 8.700.000 lei, 24.000 de nou-nascuti au primit o sansa la viata, pentru ca au primit asistenta medicala corespunzatoare.

”De cele mai multe ori, sansele lor la viata depind de aparatura medicala pe care o are maternitatea in care vin pe lume. Mai mult chiar, sansa medicilor de a-si face excelent profesia depinde, si ea, de logistica pe care o au la indemana. Nimic nu e mai trist decat sa stii ca poti salva un copil, dar nu ai la dispozitie un incubator sau un ventilator pentru a o face”, a precizat Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv al Organizatiei Salvati Copiii Romania.

In anul 2010, la startul programului Salvati Copiii de reducere a mortalitatii infantile, Romania inregistra o rata a mortalitatii infantile de 10,1 la mia de copii nascuti vii, rata care a coborat la 8 la mia de nou-nascuti vii, in 2015. Chiar si asa, Romania ramane pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste rata mortalitatii infantile, din cauze prevenibile ori afectiuni tratabile, atata vreme cat maternitatea are la indemana aparatura medicala necesara.

”Reanimarea nou-nascutului este o mare urgenta, iar diferenta dintre viata si moarte o fac viteza de reactie a medicului si aparatura medicala pe care o are la indemana. Sansele la viata sunt direct proportionale cu rapiditatea si eficienta ingrijirilor acordate nou-nascutului in momentul nasterii. Intai stabilesti o strategie de ingrijire care incepe cu pregatirea locului unde va fi primit in terapie intensiva, aparatura medicala si echipamentele sunt esentiale in aceasta etapa. Cand se naste copilul, esti preocupat sa-l ingrijesti folosind cele mai blande terapii care sa-i asigure supravietuirea fara sechele”, a mentionat dr. Mihaela Demetrian, neonatolog la maternitatea Filantropia.

Numai in 2016, Salvati Copiii Romania a dotat cu aparatura medicala de specialitate 31 de maternitati. O parte semnificativa a acestor fonduri, in valoare totala de 355.981 euro, a venit de la cei care au ales sa redirectioneze 2% din impozitul pe venit, transformand banii, care altfel ar fi ramas in posesia statului, in viata pentru copiii nascuti prematur. Fondurile astfel obtinute de Salvati Copiii au fost utilizate pentru a contribui la dotarea maternitatilor si sectiilor de nou-nascuti din orasele: Alexandria, Arad, Timisoara, Pitesti, Brasov, Bucuresti, Resita, Mangalia, Craiova, Focsani, Hateg, Slobozia, Iasi, Targu Mures, Roman, Vaslui, Dorohoi, Calarasi, Giurgiu si Tulcea si pentru a sustine 6.000 de gravide, mame si nou-nascuti din 15 comunitati rurale.

Toti cei care doresc sa sprijine aceasta cauza pot descarca formularele 230 si 200, precompletate cu datele de identificare ale organizatiei, de la adresa http://salvaticopiii.ro/doilasuta/. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate si depuse personal la administratiile financiare sau trimise prin posta, cu confirmare de primire, pana la data de 25 mai 2017. Suma nu trebuie mentionata in formular, ea urmand sa fie completata de administratia financiara.

Salvati Copiii este o organizatie neguvernamentala, asociatie de utilitate publica, non-profit, democratica, neafiliata politic sau religios, care militeaza activ pentru protectia drepturilor copilului in Romania, din 1990, in acord cu prevederile Conventiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si cu legislatia Romaniei.

Salvati Copiii adopta o pozitie independenta in raport cu actiunile si masurile institutiilor, recunoscand ca implementarea legislatiei si a politicilor publice in materia drepturilor copiilor nu poate ignora stransa colaborare dintre autoritati, familie, copii si societatea in care fiecare actor implicat isi accepta responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic si viabil.