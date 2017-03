Noul sef al Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF este Marin-Marius Florea, fost director pentru Activitate de Inspectie Fiscala in cadrul Directiei Judetene de Finante Giurgiu, potrivit News.ro.

Marin-Marius Florea lucreaza in sistemul finantelor publice din 1998, ocupand, pe rand, functii in cadrul Directiei de Control Fiscal a Ministerului de Finante, Directiei Antifrauda a ANAF si, inainte de a fi numit la Giurgiu, Directiei Generale a Finantelor Publice Ilfov, unde a ocupat postul de director de Activitate de Inspectie Fiscala.

Initial, pentru acest post a fost luat in calcul Gabriel Gheorghe, fost candidat din partea ALDE la ultimele alegeri parlamentare. Acesta a recunoscut public ca este luat in calcul pentru conducerea Antifraudei, dar numele sau a cazut in final in urma negocierilor politice.

Petre-Dragos Voinescu a fost numit, in noiembrie anul trecut, prin detasare, in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rolul de a coordona Directia Generala Antifrauda Fiscala.

Sursa foto: Agerpres