In fiecare an, in ultima zi de duminica din luna martie Romania trece de la ora de iarna, la cea de vara. Astfel, ceasurile trebuie date cu o ora inainte, ora 03.00 devenid ora 04.00. Ziua de duminica va fi mai scurta, va avea 23 de ore, in loc de 24.

Ceasurile se vor da inainte in acelasi timp in toate tarile Uniunii Europene.

Medicii spun ca timp de 3 zile de la trecerea la ora de vara creste riscul de infarct cu 5-10%, in special la persoanele tinere, active profesional, potrivit adevarul.ro. De asemenea, aceasta schimbare accentueaza depresiile si ii afecteaza pe cei cu vulnerabilitati psihoemotionale.

"O masura importanta de prevenire a influentelor negative este introducerea in alimentatie a produselor care furnizeaza organismului vitamine, minerale si alti nutrienti esentiali. Legumele, verdeturile si fructele energizeaza, au efect tonic asupra organismului si imbunatatesc starea de psihic”, a explcat, pentru adevarul.ro, Victor Verinceanu, medic de familie.

Ora de vara 2017: de ce dam ceasurile inainte?

Ideea orei de vara apartine celebrului om de stiinta Benjamin Franklin. In anul 1784, acesta a scris un eseu numit "An Economical Project", in care a emis cateva idei pentru economisirea uleiului folosit la lampile de iluminat. Pe cand se afla la Paris, acesta s-a ocupat de modul in care lamplile cu ulei produceau lumina si cat de eficiente erau acestea. Intr-o dimineata de vara, Benjamin Franklin s-a trezit la ora 06.00, surprins de cat de multa lumina ii intra in camera. La inceput a crezut ca sunt lampile cu ulei ce se instalau pe strazile Parisului. Dar a observat ca Soarele tocmai rasarea la orizont. Apoi, in anul 1907, ideea lui Franklin a fost preluata de catre William Willett, un constructor britanic care a propus sa se adauge 20 de minute in fiecare duminica din aprilie si sa se scada aceste minute in duminicile lunii septembrie. In 1908, prima tentativa de a introduce aceasta regula s-a facut in Marea Britanie, insa a fost intampinata negativ. Prima tara care a adoptat ora de vara a fost Germania, pe 30 aprilie 1916. Au urmat Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Franta, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia si Tasmania. In tara noastra ora de vara a fost introdusa prima oara in 1932 si a fost o norma in vigoare pana in anul 1943 cand a fost suspendata. Aceasta a fost reintrodusa in anul 1979. Pana acum, 70 de tari au introdus ora de vara.

Sursa foto: Dreamstime.com