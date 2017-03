ANAF va demara actiunile de control pentru a verifica si corectitudinea stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adaugata (TVA) si in special a impozitului pe profit aferent anului 2016, pentru toate categoriile de contribuabili, din toate domeniile de activitate economica, inclusiv cel financiar-bancar, potrivit News.ro.

Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, potrivit reprezentantilor ANAF.

”Formularul se depune la organul fiscal competent de catre contribuabilii mici, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare”, se arata in comunicat.

Conform unui ordin al presedintelui ANAF din 2010, contribuabilii mari si mijlocii au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile legii.

