Ploi si vant puternic se vor inregistra in toata tara, incepand de sambata noapte si pana luni dimineata, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. De asemenea, meteorologii au emis o atentionare cod galben de ninsori si vant puternic pentru duminica, in 11 judete, scrie News.ro.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben pentru duminica, intre orele 8.00-20.00, cand se vor inregistra intensificari ale vantului si precipitatii predominant sub forma de ninsoare, in special la altitudini de peste 1500 de metri, unde se va depune strat consistent de zapada. Avertizarea cod galben vizeaza judetele Caras Severin, Hunedoara, Sibium Brasov, Covasna, Harghita, Bistrita Nasaud, Maramures, Suceava, Neamt si Bacau.

De asemenea, ANM a emis o informare meteo potrivit careia incepand din noaptea de sambata spre duminica si pana luni dimineata vor fi ploi si vant puternic in toata tara.

Informarea meteo este valabila de sambata noapte, de la ora 03.00 si pana luni, la ora 10.00, cand va ploua in toata tara, iar in Transilvania si trecator in Moldova vor fi precipitatii si sub forma de lapovita sau ninsoare. Duminica, in majoritatea zonelor vor fi intensificari ale vantului.

Sursa foto: Robert Hoetink/Shutterstock