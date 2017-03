Instalatia de semnalizare din zona de actiune a statiei CFR Chiajna s-a defectat sambata dupa ce mai multe persoane au incercat sa taie si sa fure cablurile, a anuntat compania CFR, administratorul infrastructurii pentru transportul de calatori si marfa pe calea ferata. Oana Branzan, purtatorul de cuvant al companiei, a declarat sambata pentru News.ro ca trenurile care circula intre Bucuresti si Craiova si in sens invers au intarzieri de aproape o ora, dar situatia va fi remediata in aceasta noapte.

”Se inregistreaza intarzieri de circa 60 de minute in traficul trenurilor care tranziteaza zona statiei Chiajna. Sunt afectate trenurile care circula pe directia Bucuresti - Craiova si Craiova-Bucuresti”, a declarat pentru News.ro Oana Branzan, purtatorul de cuvant al companiei, scrie News.ro.

Ea precizeaza ca in prezent se lucreaza la repunerea in functiune a instalatiei, urmand ca in cursul noptii problema sa fie remediata.

”Instalatia de semnalizare din zona de actiune a statiei Chiajna este defecta, ciculatia se desfasoara pana la remediere prin comanda telefonica”, a anuntat sambata CFR.

Oficialii companiei spun ca situatia a fost cauzata de faptul ca persoane inca neidentificate au incercat sa taie si sa fure cablurile.