Maratonul Nisipului cuprinde atat probe competitive, pe distante de 42, 21, respectiv 10 kilometri, cat si crosul „Family Run”, de un kilometru, care are menirea de a-i aduce mai aproape de sport, atat pe parinti, cat mai ales pe copiii acestora.

Evenimentul international “Maratonul Nisipului”, fiind una dintre primele competitii sportive de anduranta din Europa care se desfasoara integral pe nisip, este si un mijloc de promovare a sportului de masa si a litoralul romanesc la nivel international, statiunea Mamaia fiind de cativa ani punct de atractie pentru sportivii internationali.

Alergare pentru salvarea nou-nascutilor

Si la aceasta editie, participantii vor alerga pentru o cauza nobila, si anume scaderea ratei mortalitatii infantile neonatale, care a atins cote alarmante in Constanta (de 3 ori mai mare decat media europeana). Fondurile stranse in cadrul crosului Family Run vor fi directionate pentru reconstructia si modernizarea Sectiei de Terapie Intensiva Nou Nascuti si a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta, prin proiectul social initiat de Asociatia Daruieste Aripi.

Ce cu vor fi premiati castigatorii

In competitie sunt puse la bataie premii in valoare totala de 26.600 de lei, 22 de premii pentru categoria Open, 108 premii pentru cele 6 categorii de varsta si premiul suplimentar pentru doborarea recordului cursei la proba de maraton, care a fost stabilit la editia trecuta, de Ghenadie Timbalist (2 ore 36 minute si 2 secunde) si Nicoleta Ciortan (3 ore 17 minute si 18 secunde), in valoare de 500 de lei. In acelasi timp, premiate vor fi si primele 5 familii clasate la crosul Family Run.

Competitia este organizata de Asociatia Sportiva “SanaSport” si Radio Constanta, in parteneriat cu Directia Judeteana de Sport si Tineret Constanta, Primaria Constanta si Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral.

Sursa foto: Ovidiu Oprea