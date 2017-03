In Romania sunt deschise peste 12.500 de cabinete stomatologice private si doar 1.500 de cabinete publice. Studiile confirma faptul ca romanii viziteaza cel mai rar medicul stomatolog, 58% dintre ei ajung la cabinetul stomatologic cel mult o data pe an, iar 30% dintre acestia isi fac o programare doar atunci cand au o problema care le provoaca durere. Doar 26% dintre romani viziteaza dentistul cel putin o data pe an.

„Exista insa si romani care nu merg la dentist nici macar o data pe an sau care nu au fost niciodata in viata lor la un stomatolog. Din acest grup, peste 70% sunt persoane din mediul rural si fara studii. Am observat ca persoanele tinere, cu varsta intre 18 si 34 de ani, au tendinta de a merge mai des la dentist, insa nu suficient incat sa previna aparitia afectiunilor orale”, spune dr. Remus Stratulat, medic estetica dentara si co-fondator in cadrul Clinicii Dental One.

Cat sunt dispusi romanii sa plateasca pentru serviciile stomatologice

Din pacate, cea mai mare parte a romanilor nu sunt dispusi sa plateasca pentru serviciile dentare de care au nevoie. Pentru ca educatia medicala lipseste si nu a fost implementata din copilarie, foarte multi romani nu pun pret pe dantura, apeleaza la medicul dentist doar daca a aparut o durere sau daca sunt nemultumiti din punct de vedere estetic.

„Asigurarile sociale nu acopera tratamente dentare si foarte multi romani sunt frustrati de acest lucru si merg la medic doar pentru urgente. In cazul in care o persoana nu a mers de peste 10 ani la un control, cu siguranta apar probleme mari in aceasta perioada, care vor costa mult mai mult decat daca ar fi mers anual. Media tratamentelor este de 2.000 lei”, afirma dr. Remus Stratulat.

Ce servicii stomatologice acceseaza cel mai des romanii

In Clinica Dental One sunt accesate predominant serviciile de profilaxie, estetica dentara si implantologie. S-a constatat ca romanii au ramas fara 2-3 dinti de la varste fragede si apeleaza la implantul dentar pentru reabilitare.

„Foarte multi pacienti isi doresc variante cat mai ieftine, insa dupa ce inteleg ce tratamente sunt necesare in cazul lor, li se explica avantajele si dezavantajele, tind sa aleaga implanturi medii sau premium. Le oferim posibilitatea de plata in rate si efortul finaciar nu mai este asa mare pentru un tratament de calitate si implanturi la care putem oferi garantie”, completeaza dr. Remus Stratulat.

„Lucrurile sunt diferite in cazul pacientilor straini. Ei vin pentru cateva zile si isi doresc rezolvarea tuturor problemelor dentare. De obicei vin pentru tratamente complexe, reabilitare completa. Pentru aceste tratamente platesc in medie 3.000 de euro”, mai spune Remus Stratulat.

Sursa foto: alphaspirit/Shutterstock.com