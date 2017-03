"Ma bucur sa pot anunta inceperea lucrarilor la patinoarul Mihai Flamaropol, un obiectiv de investitii pe care atat sportivii cat si iubitorii sporturilor pe gheata il asteapta de multi ani. Cand am preluat mandatul de primar general, acest proiect era blocat din cauza necesitatii elaborarii unui nou Plan Urbanistic de Detaliu. Dupa aprobarea acestuia, anul trecut, in luna noiembrie, am obtinut autorizatia de construire, in ianuarie 2017 s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor, iar la aceasta data se executa lucrarile de excavatie”, a spus Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Pentru acest proiect, in bugetul municipalitatii din acest an este prevazuta suma de 33,5 milioane de lei.

“In mai putin de doi ani, loturile nationale de hochei si patinaj ale Romaniei trebuie sa se poata pregati si antrena in conditii optime, pe un patinoar nou, dotat si echipat corespunzator si implicit sa poata reprezenta Romania pe plan international”, a mai spus primarul general.

De la inceputul lunii martie se lucreza la refacerea si modernizarea patinoarului Mihai Flamaropol din cadrul Complexului Sportiv Lia Manoliu, dupa ce vechea constructie, aflata intr-o stare avansata de degradare, a fost demolata la sfarsitul anului trecut. Patinoarul, construit in anul 1952, dar si terenul si imobilele aferente au fost preluate in 2013 de municipalitate, prin Hotarare de Guvern, de la Ministerul Tineretului si Sportului.

Noul patinoar va avea o capacitate de 3.100 de locuri si va putea fi folosit atat de sportivii de performanta, cat si de bucurestenii pasionati de sportul pe gheata. Pe patinoarul artificial olimpic vor putea fi organizate competitii sportive pe gheata la cel mai inalt nivel international, a precizat Primaria Capitalei.

Facilitati: wellness, sala de baschet, sali de fitness si aerobic, skateboarding, byking si escalada

Constructia, cu o suprafata desfasurata de aproximativ 9.500 de metri patrati, va avea dubla functiune: patinoar si centru sportiv si de agrement. In cadrul centrului sportiv si de agrement vor exista spatii pentru exercitii fizice - bazin de inot, wellness, sala de baschet, sali de fitness si de aerobic, dar si pentru disciplinele de sport urban - skateboarding, skating, byking si escalada.

Proiectul prevede si construirea unei parcari cu 108 locuri, atat pentru public cat si pentrut sportivi, respectand astfel cerintele de omologare ale federatiilor internationale de hochei si patina, precum si normele de urbanism. Astfel, vor exista locuri de parcare dedicate autocarelor sportivilor, locuri pentru oficiali, pentru spectator, dar si locuri speciale pentru persoanele cu dizabilitati.

De asemenea, in centrul sportive vor fi magazine de echipament sportive, cafenele si restaurante. Banii obtinuti din inchirierea acestor spatii vor fi folositi la sustinerea cheltuielilor pentru functionarea patinoarului, potrivit municipalitatii. Suprafata acestor spatii va fi de aproximativ 5,5% din suprafata totala a constructiei.

Spatii verzi pe acoperisul patinoarului. Piste pentru role si biciclete

In cadrul proiectului se vor amenaja peste 14.000 de metri patrati de spatii verzi, atat la sol, cat si pe acoperisul cladirii, care va fi pietonal. Tot pe acoperis va fi amenajat un spatiu destinat practicantilor sporturilor pe role, skate sau bicicleta. Pe timpul iernii, suprafata va putea fi amenajata ca snow park, in acest scop fiind prevazuta amplasarea unui tun de zapada in varful pantei principale.

Prin proiectul propus se va realiza o suprafata de spatii verzi de 14.304,69 metri patrati, reprezentand 54% din suprafata amplasamentului, in comparatie cu vechea configuratie, care nu avea niciun fel de amenajare de acest tip, potrivit municipalitatii.

In conformitate cu Scenariul de Securitate la incendiu, avizat spre neschimbare de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, s-a prevazut o cale de evacuare din subsol, pentru accesul masinilor de salvare si de pompieri, pentru care este necesara defrisarea unor arbori aflati la limita cu aleea Belvedere.

Municipalitatea a precizat ca proiectul prevede plantarea a 150 arbori noi pe amplasament, iar in functie de numarul arborilor care vor fi defrisati, urmeaza sa fie facute si alte plantari in compensare.

Valoarea Contractului de servicii de proiectare si lucrari de constructii pentru obiectivul de investitie ”Refacere si modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol si realizarea de spatii adiacente necesare desfasurarii activitatilor sportive si de agrement” este de 99.935.947,53 de lei exclusiv TVA, lucrarile fiind executate de asocierea Astaldi-UTI.

In 2013, prin Horatare de Guvern, imobilele patinoarului artificial Mihai Flamaropol si terenul aferent de pe Bulevardul Basarabiei nr. 35 au trecut din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in cea a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Dupa obtinerea, in 26 iunie 2014, a Certificatului de Urbanism, municipalitatea a elaborat studiul de fezabilitate, din care a rezultat ca structura de rezistenta a acestuia nu se incadreaza cerintelor actuale de proiectare din punctul de vedere al stabilitatii constructiei si raspunsului la actiunile seismice, structura de rezistenta fiind degradata din cauza infiltratiilor apei si a lipsei de intretinere. Concluzia studiului de fezabilitate a fost ca, in aceste conditii, “orice interventii urmarind reabilitarea cladirii existente nu este recomandabila intrucat nu atinge obiectivul urmarit“.

In aprilie 2014 a fost elaborat Caietul de sarcini si s-a publicat anuntul de participare pentru proiectare si executie, iar dupa finalizarea procedurii de atribuire, in iunie 2015 s-a dat ordinul de incepere pentru proiectarea obiectivului.

In septembrie 2015 a fost predat partial amplasamentul, respectiv parcela pe care se afla patinoarul, celalalt lot ramanand ocupat de terenurile de tenis, pe care isi desfasurau activitatea chiriasii. Dupa elaborarea Planului Urbanism de Detaliu, in 9 martie 2016 a fost obtinuta autorizatia de demolare, iar in 24 septembrie 2016 a inceput demolarea. Tot in septembrie 2016 a fost predat intregul amplasament, odata cu evacuarea fostilor chiriasi, in baza unei sentinte civile din14 aprilie 2016, emisa de Judecatoria Sectorului 2.

In noiembrie 2016 a fost eliberata autorizatia de constructie si s-a emis ordinul de incepere a lucrarilor, din 9 ianuarie 2017.

