Numarul pensionarilor din Romania a ajuns anul trecut la 5,257 milioane, in scadere cu 49.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 6,3%, la 948 de lei (211 euro), potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National de Statistica.

Raportul dintre numarul de pensionari si cel de salariati a ramas anul trecut la 9 la 10, ceea ce inseamna ca 10 angajati activi sustin noua pensionari, dar acest raport variaza de la un judet la altul, potrivit News.ro.

In timp ce in Bucuresti sunt cinci pensionari la zece salariati, in judetul Teleorman raportul este de 17 varstnici la 10 salariati.

In Giurgiu s-a inregistrat cea mai mica pensie, de 711 de lei, cu o diferenta de peste 400 de lei fata de pensia maxima, primita de persoanele din Bucuresti, care se ridica la 1.122 de lei.

Pensia medie de asigurari sociale de stat a fost de 931 de lei.

Raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta cu stagiu complet de cotizare si castigul salarial mediu net a fost in 2016 de 53,3%.

Pensionarii de asigurari sociale detin ponderea majoritara (99,9%) in numarul total de pensionari, din care 89% sunt cei cu pensie de asigurari sociale de stat.

Totodata, numarul pensionarilor pentru limita de varsta a fost preponderent (75,1%) in cadrul pensionarilor de asigurari sociale, in timp ce persoanele care s-au pensionat anticipat sau anticipat partial au reprezentat 1,9%.

In ultimul trimestru din 2016, 570.100 de pensionari, adica 11% din numarul total de pensionari, primeau pensia minima de 400 lei, achitata tuturor celor inscrisi in sistemul public de pensii, indiferent cat de putin au cotizat la acesta.

De la 1 martie 2017, pensia minima garantata a fost majorata de Guvern de la 400 la 520 de lei, de masura beneficiind peste un milion de pensionari, potrivit Ministerului Muncii.

