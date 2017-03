Potrivit unui studiu realizat de Salvati copiii, 50% dintre copiii din Romania nu sunt inscrisi la gradinite iar cei mai multi dintre acestia provin din medii defavorizate din punct de vedere economic si social si au acces limitat la educatie de calitate. Datele arata ca, dintre copiii care ajung la scoala, foarte multi o abandoneaza in ciclul primar sau gimnazial din urmatoarele cauze: distanta geografica, lipsa transportului public, nevoia de a munci pentru a-si sustine familia sau de a avea grija de fratii mai mici.

Vorbim, deci, despre un cerc vicios: saracia materiala conduce la saracie educationala, iar ambele amplifica transmiterea dezavantajului de la o generatie la alta.

Copiii saraci din punct de vedere educational nu au sanse sa isi dezvolte abilitatile necesare deprinderii unui echilibru emotional, sa stabileasca relatii si sa isi gaseasca un rost. Saracia educationala tinde sa se transmita de la o generatie la alta, insa acesta este un proces care poate sa se schimbe daca administratiile iau in considerare solutii alternative de finantare si de sustinere a procesului educational.

Solutii pentru prescolari

Educatia copilului la o varsta frageda este esentiala, intrucat acesta este momentul in care copilul asimileaza cele mai multe deprinderi pe care le va folosi intreaga viata, ne confirma cercetarile Unicef. Copiii care nu merg la gradinita raman in urma fata de cei care frecventeaza programele prescolare, ajungand sa considere ca nu se ridica la nivelul intelectual impus de societate, ceea ce duce ulterior la pierderea interesului fata de scoala. Pentru stimularea frecventarii gradinitei, primariile le pot pune la dispozitie familiilor defavorizate astfel de tichete sociale lunare, care pot fi folosite exclusiv pentru achizitia de produse alimentare, de igiena, haine sau rechizite. In rubrica Functionarea Sistemului se vede clar schema celor 4 etape in care functioneaza intreg procesul.

Primariile pot imparti aceste tichete familiilor defavorizate cu copii cu varste cuprinse intre 3 si 6 ani, care vor primi cate un tichet valoric lunar de 50 de lei per copil. Conditia esentiala este prezenta zilnica a copilului la gradinita, exceptie facand doar absentele motivate.

Tichetul social pentru gradinita este reglementat de Legea nr. 248 / 2015 si normele metodologice aferente si are ca scop cresterea frecventei la gradinita a copiilor din familiile cu venituri mici.

Solutii pentru scolari

Pentru ca multi copii abandoneaza scoala inca din ciclul primar sau gimnazial, arata un alt studiu Uniceff, este important sa se gaseasca solutii pentru stimularea interesului pentru educatie, dar si pentru convingerea parintilor de faptul ca prezenta copilului la scoala are un beneficiu direct. Alocatiile financiare lunare pentru sustinerea familiei pot fi o solutie buna.

Mai exact, familiile sau parintii singuri cu minori in ingrijire primesc lunar de la primarie intre 75 si 480 de lei pentru fiecare copil, daca venitul lor pe membru de familie este sub 600 de lei. O preconditie este si in acest caz educatia copilului. Pentru a putea beneficia de acest ajutor, copilul trebuie sa frecventeze cursurile unei forme de invatamant calificate si sa nu obtina un numar prea mare de absente care sa duca la scaderea notei la purtare sub 8.

Solutii pentru liceeni

Atat Ministerul Educatiei cat si administratiile locale aloca fonduri consistente pentru sustinerea educatiei elevilor, insa acestea sunt distribuite nediferentiat, la un numar cat mai mare de elevi. Asadar, nu se tine cont de mediul din care provin acesti copii sau de nevoile individuale ale celor care provin din familii defavorizate.

Mai mult, articolul 85 din legea nr. 1/2011 spune urmatoarele: „Statul subventioneaza toate costurile aferente frecventarii liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum si pentru cei care frecventeaza invatamantul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregatire practica. Modalitatea de subventionare si criteriile de acordare a subventiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei Nationale”. Cu toate ca aceasta lege exista, nu este reglementata decat subventionarea invatamantului profesional.

In cadrul campaniei „Merit un Viitor. Surse pentru burse”, Press One vine cu o serie de sugestii pentru solutionarea acestui blocaj; mentionam cateva dintre acestea:

Pastrarea elevului in gimnaziu pana la 16 ani. Oana Badea, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei povesteste ca structura care a introdus clasa 0 avea ca scop exact retinerea elevului in sistem, cu scopul de a avea o siguranta ca elevul nu abandoneaza sistemul de invatamant, urmand ca sistemul liceal sa se recalibreze intre scoala profesionala si liceul teoretic. Revizuirea hotararii de Guvern 1488/2004, conform careia se stabileste eligibilitatea persoanelor care pot beneficia de subventiile propuse in Legea Invatamantului. Plafonul venitului brut pe membru al familiei de 150 de lei nu este raportat in prezent la veniturile din 2017. Revizuirea criteriillor pe baza carora primariile si consiliile de administratie ale liceelor acorda burse sociale si de studiu, astfel incat calculele cantitative sa fie eliminate. De asemenea, trebuie adoptate masuri diferentiate, pentru eliminarea burselor mici si numeroase si introducerea unor burse de intretinere (hrana si chirie) pentru copii care provin din familii defavorizate. O mai buna evidenta a elevilor care provin din familii sarace, prin formarea, la nivelul inspectoratelor judetene, a unor baze de date si ajutarea familiilor cu informatii privind posibilitatile de a obtine o bursa. De asemenea, se sugereaza demararea unor campanii de informare sustinute de Ministerul Educatiei, pentru a promova programele de sprijin financiar pentru elevii care provin din medii defavorizate.

Printr-o analiza detaliata a fondurilor si o alocare strategica a acestora, in functie de necesitatile elevilor, se poate reduce numarul cazurilor de abandon educational. Prin sprijinirea educatiei prescolarilor, scolarilor si a liceenilor se poate elimina legatura intre saracia materiala si cea educationala si se poate intrerupe ciclul vicios prin care acestea sunt transmise de la o generatie la alta.

