Sistemul informatic al cardului de sanatate va fi utilizat in continuare, a transmis, miercuri, presedintele CNAS, Marian Burcea. In plus,a adaugat acesta, prin comasarea cardului de sanatate cu cartea de identitate nu se va produce risipa, ci, din contra, vor fi facute economii.

"Am observat ca, in ultimele saptamani, proiectul Ministerului de Interne de unificare a cardului national de sanatate cu cartea de identitate a creat valva in spatiul public. Valva nejustificata, in opinia mea, deoarece unificarea celor doua documente nu este o idee noua, ci a fost prevazuta in Legea 95/2006. Cardul de sanatate reprezinta o cheie de autentificare a realitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Faptul ca respectivul card va fi comun cu un alt document nu inseamna ca abandonam sistemul cardului sau ca s-au cheltuit inutil bani cu acest sistem. Sistemul informatic al cardului va fi in continuare utilizat. Simplificand, pentru intelegerea chestiunii, este ca si cum am schimba parola unui calculator cu alt tip de parola", a spus presedintele CNAS, potrivit News.ro.

"Comasarea cardului de sanatate cu cartea de identitate nu inseamna risipa"

Proiectul cardului national de sanatate a costat 89,87 milioane de lei, fara TVA, din care 75%, respectiv 67,40 milioane de lei, au fost rambursati din Fondul European de Dezvoltare Regionala, a mai spus presedintele CNAS, aratand ca a facut aceasta precizare pentru ca a vazut ca s-au vehiculat in spatiul public sume colosale care ar fi fost cheltuite pentru acest system.

“Nici banii care s-au cheltuit pentru emiterea cardurilor nu vor fi irositi, deoarece oricum aceste carduri au un termen de valabilitate de cinci ani, iar in 2019 vom avea un lot mare de carduri care va expira", a adaugat Burcea.

Presedintele CNAS a mai spus ca prin comasarea cardului de sanatate cu cartea de identitate nu se va produce risipa, ci, din contra, vor fi facute economii.

"Vor disparea costurile de emitere, personalizare si transmitere prin posta a cardului de sanatate. Comasarea celor doua documente va fi avantajoasa si pentru asigurat, care nu va mai trebui sa aiba grija de ambele carduri", a explicat Burcea.

"Cardul de sanatate va fi utilizat in paralel cu noile carti de identitate"

Presedintele CNAS a precizat ca cele doua documente nu puteau fi emise simultan pentru ca sistemul nu era pregatit pentru asa ceva.

“In momentul in care s-a lansat cardul de sanatate, nu eram inca pregatiti pentru emiterea unui document unic, cu functionalitate atat de card cat si de carte electronica de identitate. Chiar si acum, proiectul noii legi este doar primul pas spre documentul unic. Trecerea la noul card va fi o operatiune treptata, care se va intinde pe mai multi ani. Este evident ca Ministerul de Interne nu va emite deodata milioane de carti electronice de identitate, prin urmare cardurile de sanatate in formatul actual vor fi utilizate in paralel cu noile carti de identitate", a mai spus presedintele CNAS.

Marian Burcea a adaugat ca vor fi probabil necesare noi cititoare de carduri pentru cartile de identitate cu functionalitate de card, dar asta nu inseamna ca "va da cineva lovitura” si se va imbogati in mod deosebit din aceasta afacere, deoarece oricum cititoarele de carduri se uzeaza dupa un timp de utilizare si trebuie inlocuite periodic.

Presedintele CNAS a mai spus ca functionarii Ministerului Afacerilor Interne nu vor avea acces la datele din Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurarilor Sociale de Sanatate (SIUI).

"Vreau sa clarific si un alt aspect: functionarii Ministerului de Interne, politisti, jandarmi, nu vor avea acces la datele din SIUI ale asiguratului, deoarece pentru ca un calculator sa aiba acces la SIUI trebuie o semnatura electronica autorizata. Aceasta semnatura este data de un dispozitiv numit token, care seamana cu un stick USB si pe care il detin doar medicii aflati in contract cu sistemul de asigurari sociale de sanatate. Bineinteles ca nici medicii nu pot si nu vor putea nici in viitor accesa filele asiguratului din sistemul informatic al MAI, deoarece nu se pot autentifica in sistemul informatic respectiv", a explicat Burcea.

Presedintele CNAS a mai spus ca sistemul informatic al cardului de sanatate va functiona mai bine dupa intrarea in vigoare a contractelor de mentenanta.

“La ora actuala, dupa semnarea si intrarea in vigoare a contractelor de mentenanta pentru sistemul cardului national de sanatate si pentru platforma informatica a asigurarilor de sanatate PIAS, se observa o imbunatatire vizibila a functionalitatii acestor sisteme. Atat numarul incidentelor informatice, cat si timpul de raspuns au scazut semnificativ. Zilnic, in SIUI sunt raportate, in medie, aproximativ 700.000 de servicii medicale, iar in Sistemul Informatic Prescriptia Electronica (SIPE), tot zilnic, sunt aproximativ 200.000 de prescriptii. Ramane insa o prioritate permanenta pentru CNAS optimizarea functionarii sistemelor informatice din platforma PIAS si modernizarea lor, in pas cu evolutia tehnologiei informatiei", a mai spus Marian Burcea.

Solutii pentru cei care refuza cartea electronica de identitate

Cartile de identitate vor fi schimbate cu carti electronice, care pot fi eliberate de la nastere, la solicitarea parintilor, acestea urmand sa aiba valabilitate doi ani, patru ani sau zece ani, in functie de varsta titularului. Dupa introducerea cartii electronice de identitate nu va mai fi folosit cardul de sanatate, potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne.

Conform proiectului de lege, cartea electronica de identitate permite titularului autentificarea in sistemul informatic al asigurarilor sociale de sanatate, pentru a beneficia de servicii medicale. Cartea electronica de identitate va asigura si functionalitatea cardului de sanatate, care nu va mai fi folosit de la momentul eliberarii noului document de identitate.

Persoanele care, din motive religioase sau de constiinta, refuza cartea electronica de identitate, vor putea obtine o carte de identitate simpla.

Folosirea cardului national de sanatate este obligatorie din 1 septembrie 2015, fara prezentarea acestuia la medicul de familie sau la spital neputand fi acordate servicii medicale sau medicamente decat pentru cazurile de urgenta.

Potrivit Legii sanatatii, cardul national de sanatate trebuia sa fie introdus pana la inceputul anului 2008, dar a fost amanat de mai multe ori, pana in 2015.

Sursa foto: sheff