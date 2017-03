"Am avut o intalnire cu ministrul Transporturilor si i-am cerut cresteri salariale cu 25 la suta, departajare in coeficientul de ierarhizare in functie de volumul de munca si de activitate. De asemenea, am cerut ca atunci cand se fac majorari ale salariului minim pe economie sa mearga pe toata grila. Am cerut, de asemenea, conditii mai bune de munca, investitii, pentru ca nu s-au mai facut de 27 de ani, atragerea fondurilor europene, material rulant, locomotive", a spus liderul FNFMC, Grigore Mare, potrivit News.ro.

El a atras atentia ca, dupa ce Guvernul a decis ca studentii sa calatoreasca gratuit, a crescut afluxul de calatori si exista riscul sa nu fie destule vagoane pentru a face fata transportului. De asemenea, la case vor fi cozi imense, a mai avertizat Mare.

"Daca negocierile vor esua, suntem pregatiti sa declansam actiuni de protest cu oprirea lucrului, respectand cadrul legal", a mai spus presedintele FNFMC.

La randul sau, liderul Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a spus ca luni va avea o intalnire cu ministrii Finantelor si Economiei pentru a discuta problemele salariatilor CFR, dupa ce, miercuri, a avut o intrevedere cu premierul Sorin Grindeanu, pe aceeasi tema.

Costin a aratat ca, daca nu vor fi respectate cererile sindicalistilor, BNS va sustine demersurile FNFMC. El a precizat ca sindicalistii asteapta termenul de 30 de zile promis de ministrul Transporturilor pentru obtinerea majorarilor salariale.