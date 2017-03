Numarul mediu de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a crescut anul trecut cu 19,6% fata de anul anterior, la 59.800. Cele mai multe locuri de munca vacante s-au inregistrat in industria de prelucrare si in administratia publica, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica.

Rata medie a locurilor de munca vacante, care reprezinta proportia posturilor neocupate in totalul locurilor de munca disponibile, a fost anul trecut de 1,28%, in crestere cu 0,16 puncte procentuale fata de 2015, potrivit News.ro.

Cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat anul trecut in administratia publica (3,73%), in sanatate si asistenta sociala (2,68%) si in activitati de spectacole, culturale si recreative (2,54%).

La nivelul economiei reale, cea mai mare criza de forta de munca se inregistreaza in industria de prelucrare, unde anul trecut au fost, in medie, 15.800 de locuri de munca vacante, adica un sfert din numarul total la nivel national.

La polul opus, cele mai mici probleme in gasirea de forta de munca se inregistreaza in industria extractiva, cu o rata medie a posturilor vacante de 0,19%.

In sectorul bugetar s-a inregistrat peste o treime din numarul mediu al locurilor de munca vacante in 2016, din care 9.700 in administratia publica, 8.500 in sanatate si asistenta sociala si 2.500 in invatamant, mai arata datele INS.

Fata de anul anterior, rata locurilor de munca vacante a inregistrat cele mai importante cresteri in sanatate si asistenta sociala (+0,55 puncte procentuale) si in administratia publica (+0,50 puncte procentuale).

Diminuari ale ratei locurilor de munca vacante s-au constatat in alte activitati de servicii (-0,08 puncte procentuale), agricultura, silvicultura si pescuit (-0,07 puncte procentuale) si distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor si activitati de decontaminare (-0,05 puncte procentuale).

In ceea ce priveste numarul mediu anual al locurilor de munca vacante, activitatile economice din industria prelucratoare (+2.100 locuri vacante), respectiv sanatate si asistenta sociala (+2.000 mii locuri vacante) au cunoscut cele mai importante cresteri.

Numarul de locuri de munca vacante a scazut dupa 2008, cand s-a inregistrat o rata maxima, de 1,94%, pana in 2010, cand s-a atins un nivel minim, de 0,59%. Ulterior, rata locurilor de munca neocupate a crescut constant pana in 2016.