Tortionarul Ioan Ficior a fost condamnat definitiv , miercuri, la 20 de ani de inchisoare cu executare, pentru infractiuni contra umanitatii. Faptele sunt legate de perioada in care a fost comandant al Coloniei de munca de la Periprava. Ioan Ficior a declarat, intr-un interviu acordat in 2016, ca si-a facut bine datoria la Periprava, dar ca in inchisori ”nu curge lapte si miere” si ca aceestea ”sunt supuse privatiunilor”.

”Nu e usor sa executi o pedeapsa cu regim special. La Periprava conditiile erau destul de grele, iarna nu exista legatura cu alte localitati, erau conditii vitrege. Pentru asta se luau masuri mai, pentru iarna. Sigur ca asigurarea problemelor medicale era greu de rezolvat”, a declarat Ioan Ficior, in 2016, potrivit News.ro.

"Marturisesc pe propria raspundere ca am incercat sa imbunatatim situatia de sanatate a oamenilor"

Ioan Ficior mai spunea cu in an in urma ca l-a preocupat aprovizionarea cu medicamente, imbracaminte, combustibil pentru incalzit si chiar a intervenit cu medici pentru filtrarea apei din Dunare pentru cei 2.000 de detinuti, dar nu putea sa isi depaseasca atributiile si sa aduca mai multa hrana.

”Am avut la Periprava o gospodarie de zarzavaturi care nu s-au facut, am adus zarzavaturi de la Braila si am asigurat hrana. Procuratura venea in fiecare luna, daca luam masuri, procuratura militara nu ma ierta. Nu-mi permiteam sa maltratez oameni”, a mai spus Ficior.

El a mentionat ca nu era nevoie sa fie luate masuri drastice fata de detinutii politici, care ”aveau o comportare mai deosebita, erau ordonati, supusi”.

”Marturisesc pe propria raspundere ca am incercat sa imbunatatim situatia de sanatate a oamenilor. Am facut demersuri pentru medicamente si instrumente medicale, exista la dosar, pentru a fi aprovizionata cat mai bine unitatea in care eram nou. In ce priveste comportarea mea, imi cer scuze fata de cei care am luat masuri mai aspre”, a spus fostul comandant.

Ficior a mai spus ca nu si-a permis ”fata de Dumnezeu” sa injure, el provenind dintr-o familie de pocaiti.

”Mor cu inima impacata ca unde am fost am slujit tara si mi-am facut datoria, am fost urmarit si de Securitate. V-as ruga sa aveti in vedere lucrurile bune, sa fie judecata dreapta , asa cum o dati, nu ura si dusmania sa ne urmareasca”, le-a mai transmis el judecatorilor.

Detinutii de la Periprava primeau o supa cu 14 boabe de arpacas si beau apa din Dunare

In marturii ale fostilor detinuti politici de la Periprava, cuprinse in dosarul lui Ficior, se vorbeste despre sute de decese cauzate de regimul de detentie. Supravietuitori ai coloniei de munca au povestit ca primeau ca hrana o supa cu 14 boabe de arpacas si ca erau nevoiti sa bea apa direct din Dunare, imbolnavindu-se de dizenterie. Ei mai vorbesc si de o serie de tratamente ce le erau administrate detinutilor de fostul comandant Ioan Ficior, care i-ar fi tinut legati de un copac in caldura cu orele sau i-ar fi pus sa se intinda pe jos ca sa sara cu calul peste trupurile lor.

Martor in dosarul lui Ioan Ficior: La Periprava erau dusi in permanenta morti, intr-o camera unde era nisip ud pe jos

Un martor din dosarul fostului tortionar Ioan Ficior a relatat in instanta ca detinutii care ajungeau in Colonia de munca de la Periprava erau batuti, pusi sa taie stuf, in apa pana la brau, printre sobolani de balta, infometati si obligati sa bea apa din Dunare sau din gropi, fara sa primeasca ingrijiri medicale. Martorul a povestit ca intr-o camera neagra, unde era nisip ud pe jos, se duceau in permanenta morti.

Unul dintre martori le-a povestit judecatorilor ca detinutii erau chinuiti, batuti, infometati, pusi la munca silnica, fara sa primeasca asistenta medicala cand erau bolnavi.

„Eram impinsi de la spate sa taiem stuf, uneori in apa pana la brau, in tovarasia sobolanilor de balta, a lipitorilor, in bataia soarelui necrutator. Ajunseseram numai rani cu puroi de la nisipul acela al Peripravei. Apa pe care o beam era numai din Dunare sau din niste gropi. Apa imputita, calda, amara, impreuna cu acea mancare proasta, ne-a provocat o epidemie. Nu ni s-a acordat ingrijire medicala”, a precizat martorul.

El a mai povestit ca detinutii nu primeau apa si munceau in soare, iar gatul si umerii erau decojiti si arsi pana la carne.

Intrebat de judecator daca s-a intalnit cu Ioan Ficior cat a stat la Periprava, martorul a spus ca il vedea pe comandatul coloniei de munca in curte, precizand ca acesta nu a intervenit niciodata cand detinutii erau batuti si injurati.

Ioan Ficior le spunea detinutilor ca au fost adusi la Periprava pentru exterminare

Un alt martor le-a spus judecatorilor ca aproximativ 300-500 de oameni am fost urcati intr-un tren si plimbati doua zile, pana cand au ajuns la Tulcea, unde au fost urcati pe un vapor-cisterna care cara petrol, dupa cateva ore ajungand la Periprava.

Acesta a povestit ca la Periprava au fost asteptati de sute de soldati, iar Ioan Ficior, care era calare pe un cal, cu automatul in dreapta, le-a facut „o primire cordiala”, spunandu-le ca au fost adusi acolo pentru exterminare.

„Si tot de pe cal a dat un decret: cel care nu se supune si crede ca poate face ce vrea, va fi impuscat. Din metru in metru erau soldati cu baionete. (…) Am ajuns la lagar - cladiri de chirpici si stuf, pe jos nisip. A coborat de pe cal si a facut o demonstratie. I-au adus pe niste confrati cu buturugi la picioare, erau mai demult acolo. Ni s-a adesat: «Daca nu va supuneti si nu vreti sa munciti, ajungeti asa»”, a aratat martorul in declaratia sa.

El a mai spus ca detinutii erau pusi sa praseasca, iar daca ramanea un firicel de iarba, erau pusi sa il ia cu dintii.

Fostul tortionar Ioan Ficior a fost trimis in judecata in august 2014, fiind acuzat ca, in perioada 1958-1963, cand a condus Colonia de munca Periprava, a introdus si coordonat un regim de detentie represiv, abuziv, inuman si discretionar impotriva detinutilor politici, in cei cinci ani fiind inregistrate 103 decese.

"Din probele administrate in cauza pana la acest moment a reiesit faptul ca regimul de detentie aplicat de catre Ficior Ioan, in perioada in care a detinut functii de conducere in cadrul Coloniei Periprava, a fost unul menit sa duca la lichidarea fizica a detinutilor politici prin metode directe si indirecte precum: conditii de detentie mizerabile si inumane, rele tratamente; lipsa hranei adecvate; frigul extrem din baraci si aglomerare excesiva; lipsa apei potabile care era inlocuita cu apa murdara scoasa direct din Dunare; lipsa medicamentelor si a asistentei medicale sau refuzul de a acorda asistenta medicala adecvata; aplicarea de pedepse aspre pentru abateri minore de la regulament", au aratat procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie in rechizitoriu.

Un caz asemanator a fost cel al lui Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, condamnat definitiv, in 10 februarie 2016, la 20 de ani de inchisoare, decizia fiind o premiera din punct de vedere judiciar. Visinescu este primul inculpat care a fost condamnat pentru fapte comise cu peste 50 de ani in urma.

