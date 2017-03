Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat in sedinta de joi preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru cei 38 de furnizori de gaze naturale, cresterea preturilor platite de populatie fiind in medie cu 2%, de la 1 aprilie.

"La stabilirea preturilor reglementate s-au avut in vedere prevederile metodologiei aprobata prin Ordinul ANRE 182/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in concordanta cu prevederile OUG 64/2016, potrivit careia, incepand cu 1 aprilie 2017, gazele naturale de provenienta interna se vor vinde pe piata concurentiala, inclusiv pentru clientii casnici, fara stabilirea unui pret de vanzare”, a informat ANRE, potrivit News.ro.

Oficialii autoritatii spun ca, desi productia interna de gaze naturale este liberalizata, ANRE are in continuare obligatia de a stabili preturi reglementate pentru clientii casnici si, astfel, de a monitoriza evolutia pietei concurentiale de gaze naturale.

”Mentionam ca, in prezent, orice client casnic are optiunea de a ramane in piata reglementata de gaze naturale, in care furnizarea gazelor naturale se efectueaza in baza contractelor-cadru de furnizare reglementata si la pret reglementat, ambele stabilite de ANRE sau de a trece in piata concurentiala, in care furnizorul vinde gaze naturale clientului final la pretul si in conditiile comerciale de furnizare convenite cu acesta, prin negociere sau, dupa caz, la pretul si conditiile comerciale din oferta-tip pentru care respectivul client final a optat”, adauga oficialii ANRE.

Tot in sedinta de joi au fost aprobate tarifele de distributie la Distrigaz Sud Retele, care scad in medie cu 4,16%.

Solicitarea de aprobare a tarifelor de distributie pentru Delgaz Grid (fosta E.ON Distributie) se afla, in prezent, in analiza in cadrul autoritatii.

Ministerul Energiei a anuntat joi ca la 1 aprilie se va liberaliza pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna, ”care reprezinta doar un element din pretul final platit de consumatorii casnici”, alaturi de tarifele de transport, distributie, furnizare si inmagazinare care compun factura consumatorului final.

”Liberalizarea pietei gazelor este necesara pentru a se crea un mediu competitiv, transparent si echitabil, atat pentru operatorii din aceasta piata, cat si pentru consumatori”, a anuntat joi Ministerul Energiei.

Ministerul arata totodata ca a purtat mai multe discutii la nivelul Executivului, Parlamentului si Comisiei Europene, ca urmare a dezbaterii parlamentare pe tema liberalizarii pietei gazelor incepand cu 1 aprilie 2017, conform OUG 64/2016, dar si ca urmare a adresei Comisiei pentru Servicii si Industrii din Camera Deputatilor privind amanarea datei de intrare in vigoare a liberalizarii.

”Am analizat toate observatiile si nu au fost identificate argumente tehnice suficiente pentru ca Romania sa amane din nou un proces care ar fi trebuit implementat inca din 2007, anul intrarii tarii noastre in Uniunea Europeana, existand in schimb o serie de riscuri. Ma refer, in primul rand, la reluarea de catre Comisia Europeana a procedurii prin care statul roman poate suferi amenzi europene, dar si la pierderea a peste 180 de milioane de euro pentru interconectorul BRUA, atat de necesar pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale a Romaniei”, a declarat Toma Petcu, ministrul Energiei.

In ceea ce priveste temerile din spatiul public privind o posibila crestere substantiala a pretului gazelor la populatie dupa momentul liberalizarii, Petcu spune ca aceasta este nejustificata.

”Populatia va fi protejata pana la 30 iunie 2021 prin preturi finale reglementate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. Un alt avantaj ar fi ca, dupa 1 aprilie 2017, tranzactionarea gazelor naturale se va face in conditii de eficienta economica printr-un proces transparent de achizitie care va permite accesul nediscriminatoriu al tuturor paticipantilor la piata”, a adaugat ministrul energiei.

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat recent, intr-un interviu acordat News.ro, ca liberalizarea preturilor gazelor naturale pentru populatie se va face in doua etape: piata intre producatori si furnizori se va liberaliza in acest an, iar etapa urmatoare, de liberalizare a preturilor intre furnizori si clientii casnici, se va incheia in 2021.

Acesta sustinea ca, in urma analizelor ANRE, pana la sfarsitul anului pretul final al gazelor naturale pentru populatie s-ar putea majora cu cel mult 8,5%.

Astfel, de la 1 aprilie, Guvernul nu mai poate impune producatorilor preturi de vanzare pentru gazele naturale. In schimb, ANRE va continua sa verifice preturile cu care furnizorii vand gazele catre populatie.

Havrilet estima anul trecut ca dupa 1 aprilie 2017 va avea loc o migrare permanenta a consumatorilor din zona reglementata catre furnizorii care pot oferi gaze naturale la preturi mai bune decat cei actuali.

Legislatia actuala prevede ca termen-limita anul 2021 pentru liberalizarea completa a preturilor pentru populatie.

