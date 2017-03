Se inregistreaza intarzieri in traficul trenurilor care tranziteaza zona Chiajna-Gradinari. In acest moment, doua trenuri de calatori au intarzieri in graficul de circulatie. Este voba despre trenurile IR 1594 (75 de minute) si IR 1696 (50 de minute) care sosesc de la Craiova, respectiv Timisoara (prin Craiova), potrivit News.ro. Pe relatia Bucuresti - Constanta nu sunt intarzieri.

"Instalatia de semnalizare si dirijare a traficului din zona Chiajna-Gradinari este nefunctionala, ciculatia se desfasoara, pana la remediere, pe un singur fir, prin comanda telefonica", precizeaza reprezentantii CFR SA.

Persoane neidentificate au taiat si au furat cablurile de semnalizare.

CFR SA anunta ca pentru inlocuirea cablurilor de semnalizare furate din zona Chiajna-Gradinari se va interveni dupa ce politistii vor termina masuratorile si vor incerca sa ia amprente.

