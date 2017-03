In sistemul sanitar public din Romania au fost acordate, in 2016, peste 180 de milioane de servicii medicale. In ultimii doi ani, Comisia Superioara de Disciplina a judecat 157 de medici care au fost reclamati pentru diverse fapte, dintre care trei dintre ei au pierdut dreptul de libera practica, anunta Colegiul Medicilor din Romania.

"In 2016 au existat peste 180 de milioane de servicii medicale prestate de aproximativ 60.000 de medici, din care: servicii in medicina de familie: 111.650.857, servicii in ambulatoriul de specialitate - specialitati clinice: 22.756.591, servicii in ambulatoriul de specialitati - paraclince: 40.798.387, servicii in ambulatoriul de specialitate - imagistica: 1.409.888, spitalizari de zi raportate: 3.322.268 si spitalizari continue raportate: 3.761.879", a spus profesorul Emanoil Ceausu, seful departamentului de jurisdictie din cadrul Colegiului Medicilor, potrivit News.ro.

El a explicat ca medicina romaneasca, desi subfinantata, este capabila sa asigure sanatatea unei populatii de 21 de milioane de oameni, cu doar 14,7 la suta medici sanctionati, din 171 reclamati.

"Pare putin? Evident ca nu este putin. Sunt 8,5 servicii pe locuitor si 3.000 servicii pe medic. Numai spitalizarile de zi si continue sunt sapte milioane. Pentru o zi de spitalizare continua spitalul primeste maximum 60 de euro. In tarile vestice ziua de spitalizare costa 1.300 de euro. Cum este posibil ca din 60 de euro pe zi sa platesti salarii, utilitati si actul medical propriu-zis, iar pacientul sa si traiasca? Si totusi traieste. Asta este valabil in toate domeniile medicale de la noi. Se poate aprecia raportul cost/eficienta ca fiind necorespunzator? Evident ca nu. Va urma in continuare raportul Comisiei Superioare de Disciplina pentru 2016. Vor fi prezentate niste cifre, niste procente, o analiza statistica. Un lucru este insa foarte clar si se desprinde din acest raport: acela ca o medicina subfinantata este capabila sa aduca sanatate unei populatii de 21.000.000, oferind 180 de milioane de servicii cu numai 14,7 la suta medici sanctionati (din 171 reclamati) pentru abateri disciplinare si activitate medicala neconforma in derularea serviciilor medicale", a mai spus profesorul Ceausu.

Raportul Comisiei Superioare de Disciplina a fost citit de prof. dr. Decebal Hudita, membru al forului profesional.

Astfel, in anul 2016 Comisia Superioara de Disciplina a adoptat un numar de apropae 140 decizii, in acest moment aflandu-se pe rolul Comisiei alte 20 cauze.

"Analizand repartitia pe specialitati a cauzelor se constata ca cele mai multe dintre reclamatii au vizat specialitatile: Chirurgie (35 cauze), Obstetrica Ginecologie (24 cauze), Cardiologie/Medicina interna (13 cauze), Medicina de familie/Medicina generala (10 cauze), Ortopedie/Traumatologie si Oftalmologie (cate opt cauze), Radiologie si imagistica (sapte cauze), ATI si Neurologie (cate sase cauze), Pneumologie, Neurologie si UPU (cate cinci cauze), Boli infectioase, Anatomie patologica (cate trei cauze), Psihiatrie (patru cauze), ORL, Oncologie, Neonatologie, Gastroenterologie, Hematologie (cate doua cauze), Pediatrie, Urologie, Diabet zaharat, Nutritie, Boli metabolice, Alergologie, Endocrinologie (cate o cauza)", a spus Hudita.

In urma analizarii dosarelor, Comisia Superioara de Disciplina a luat urmatoarele decizii: 16 medici au primit mustrare , sapte - avertisment si trei - vot de balm, adica au pierdut dreptul de libera practica.

Alte 108 cauze nu au fost sanctionate, pentru 14 au fost trimise dosarele inapoi la colegiul teritorial pentru adoptarea unei decizii conform prevederilor legale, in opt cazuri s-a decis respingerea contestatiei/plangerii ca fiind tardiv introdusa, iar intr-un caz s-a decis retragerea contestatiei/reclamatiei.

Intrebat de ce pentru un pacient care a decedat intrucat nu au fost efectuate anumite teste sau a fost supraveghere postoperatorie insificienta sau alte cauze, medicul a fost sanctionat doar cu avertisment, presedintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, a explicat ca decesul putea surveni deoarece pacientul avea suferinte multiple si nu numai aceea pentru care cazul a fost reclamat.

