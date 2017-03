Magistrala 5 de metrou din Drumul Taberei (Raul Doamnei - Eroilor) va fi finalizata abia la sfarsitul primului semestru al anului viitor, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Termenul este astfel devansat cu mai bine de jumatate de an fata de ultima estimare anuntata de autoritati.

Lucrarile la Magistrala 5 au inceput in 2011, primul termen de finalizare a lucrarilor fiind 2014. Termenul a fost amanat de mai multe ori, in luna noiembrie 2016 autoritatile sustinand ca lucrarile vor fi terminat la finalul anului 2017, potrivit News.ro.

”Termenul realist, pe care domnul director il stie si stie cum lucram, este finalul semestrului unu 2018”, a afirmat Razvan Cuc vineri, intrebat cand va fi functional tronsonul Raul Doamnei-Eroilor.

Cuc spune ca a fost totodata scoasa la licitatie achizitionarea sistemului de siguranta-automatizare pentru Magistrala 5.

Ministrul Transporturilor a participat vineri la inaugurarea statiilor de metrou Laminorului si Straulesti, din cadrul Magistralei 4. ”In momentul de fata se lucreaza pe Magistrala 5 si in zona Orizont sunt finalizate lucrarile, in zona Favorit, Drumul Taberei 34 - in lunile iunie-iulie ale acestui an”, a declarat, la randul sau, directorul general al Metrorex, Marin Aldea, prezent la eveniment.

Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Capitala, a lansat luna aceasta licitatia pentru sistemul de siguranta si automatizare a traficului pe Magistrala 5 de metrou din Drumul Taberei (Raul Doamnei- Eroilor), valoarea estimata a contractului fiind de 143,75 milioane lei (31,6 milioane euro), fara TVA.

Potrivit anuntului postat pe platforma electronica de licitatii publice, termenul limita pentru primirea ofertelor este 25 aprilie 2017, ora 16:00, iar data limita de evaluare a ofertelor este 22 mai, ora 18.00.

Companiile care depun oferte trebuie sa indeplineasca criterii stricte, precum realizarea unei cifre de afaceri anuale de minimum 135 milioane lei pentru ultimele trei exercitii financiare disponibile (2013, 2014, 2015) si realizarea de instalatii de siguranta si automatizare a traficului cu o valoare cumulata de cel putin 70 milioane lei.

Proiectul Magistrala 5 de metrou - Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera) inclusiv Valea Ialomitei va avea o lungime totala de 7 kilometri, un numar de 10 statii si un depou. Valoarea totala a proiectului este de circa 3,12 miliarde lei cu TVA.

Constructorul sectiunii Raul Doamnei - Eroilor din Magistrala 5 este Asocierea Astaldi (Italia) - FCC Construccion (Spania) - Delta ACM (Romania) - AB Construct (Romania).