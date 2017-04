Initiatorii sustin ca actuala lege este neclara si nu acorda explicit aceste puteri, ci doar implicit, motiv pentru care jandarmii au trebuit sa dea explicatii din cauza unor "asa-zise abuzuri". Proiect prevede mai multe actualizari ale actualei legi privind functionarea Jandarmeriei, dar acorda si noi puteri fortelor de ordine. Astfel, ministrul Afacerilor Interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, desemneaza jandarmi care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare, care vor putea intreprinde actiuni de cercetare, scrie News.ro.

Pe langa puterea de a legitima persoane, jandarmii ar putea, prin aceasta lege, si sa "stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori despre care exista suspiciuni rezonabile ca pregatesc sau au comis o fapta ilegala". Proiectul permite ca jandarmii sa invite la sediul unitatilor/structurilor Jandarmeiri Romane persoanele a caror prezenta este necesara pentru indeplinirea atributiilor, dar si sa ii "conduca", in caz de nevoie. Daca aceste persoane se impotrivesc, jandarmii vor putea folosi forta pentru a-i duce la sediu. "In cazul nerespectarii dispozitiilor date de jandarm, acesta este indreptatit sa foloseasca forta", scrie in proiect.

O noua prerogativa ar fi oprirea si controlul vehiculelor, jandarmii urmand sa poata sa perchezitioneze vehicule, dar si sa efectueze inregistrari audio-video ale persoanelor, pentru a le pune la dispozitia organelor judiciare, in special in cazul unor adunari mari de oameni, precum proteste sau competitii sportive. Jandarmii vor primi atributii si in cazul animalelor periculoase, primind drept de a folosi arme tranchilizante sau letale impotriva lor, fie in lupta contra braconajului, fie in cazul efectuarii unor interventii.

Proiectul prevede si ca Jandarmeria Romana poate selectiona si pregati pentru nevoile proprii rezervisti voluntari in limita posturilor prevazute in statele de organizare, aprobate potrivit competentelor, ei urmand sa aiba calitatea de militari. Initiatorii doresc ca jandarmii, precum si personalul contractual, sa aiba dreptul la asistenta psihologica gratuita, dar si obligatia de a se supune controalelor periodice. Potrivit expunerii de motive, multe dintre aceste noi prerogative erau necesare deoarece legea le permitea implicit, dar nu si explicit.

"In forma initiala a legii in discutie, in vigoare la aceasta data, s-a omis introducerea, in mod expres, a unor drepturi si obligatii ale personalului Jandarmeriei ce constau, in principal, in desfasurarea unor activitati care sunt complementare atributiilor specifice prevazute de lege si, fara de care, acestea nu pot fi indeplinite", spun initiatorii. Ei atrag atentia asupra faptului ca, de multe ori, jandarmii au fost acuzati de actiuni "asa-zis abuzive", cand isi indeplineau misiunile, fiind victime ale unui "disconfort psihic", si de aceea legea trebuie clarificata.

"Nu de putine ori, personalul Jandarmeriei a fost subiectul unor plangeri ale cetatenilor ca urmare a exercitarii, asa-zis abuzive, a drepturilor mentionate (...), care au avut ca rezultat crearea unui disconfort psihic al acestora cauzat de necesitatea prezentarii in fata organelor de urmarire penala, cu repercusiuni in indeplinirea normala a atributiilor de serviciu", scrie in expunerea de motive. Proiectul a fost initiat de 120 de parlamentari PSD, insa nu este semnata si de liderul Liviu Dragnea, dar si de patru parlamentari PNL: Leon Danaila, Iancu Carcota, Carmen Harau, Nicoleta Pauliuc si Alexandru Peres. Initiativa este inregistrata in Senat, Camera Deputatilor urmand a fi for decizional.