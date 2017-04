Cel mai puternic laser din lume, care se construieste langa Bucuresti, la Magurele, este aproape finalizat. In aprilie, echipa de cercetatori va incepe testele, care vor dura doi ani.

Investitia estimata la 300 de milioane de euro, finantata din fonduri europene, va fi operationala in anul 2019, a declarat profesorul Nicolae Zamfir, directorul proiectului Extreme-Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) de la Magurele, scrie News.ro.

140 de persoane lucreaza in total la acest proiect, din care 120 sunt cercetatori romani si straini din intreaga lume, care au venit sa lucreze la cel mai mare proiect stiintific in care este implicata Romania.

"Am primit aprobare de la Comisia Europeana si de la Guvern ca cercetatorii de la ELI sa fie platiti ca in alte centre de cercetare din lume, de exemplu ca la CERN, Geneva, in Elvetia. Salariul net pe luna este astfel intre 1.000 de euro pentru un asistent de cercetare, si 5.000 de euro pe luna, care e cel mai mare venit pentru un cercetator senior", a declarat Nicolae Zamfir.

Mii de componente sunt in prezent ansamblate pentru a alcatui proiectul care va repune Romania pe harta globala a cercetarii. Cand va fi operational, ELI-NP va fi cel mai important centru de cercetare stiintifica din Romania. Acesta va ajuta la descoperirea unor izotopi radioactivi care pot trata cancerul, de exemplu, sau va putea ajuta la identificarea completa a continutului butoaielor cu deseuri radioactive, fara a fi desfacute, un lucru extrem de dificil in prezent.

La ELI se vor face simulari despre radiatiile cosmice si se vor face cercetari de materiale.