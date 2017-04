Oamenii poarta pancarte pe care scrie: "Vrem pasaj si vrem largire, pacaleala nu mai tine!" Protestul, unul dintr-o lunga serie, este autorizat sa se desfasoare intre orele 11.30 si 14.30, pe traseul Strada Prelungirea Ghencea, banda I de circulatie, pe sensul de deplasare catre Soseaua de Centura - Domnesti - retur catre Strada Brasov - acces Cartierul Latin, scrie News.ro.

"Pasajul Domnesti si largirea Prelungirii Ghencea implinesc un deceniu de pacaleli! Haideti cu noi in strada sa spunem Primariei Capitalei si CNAIR-ului ca nu le mai inghitim pacalelile, livrate mai ales in campaniile electorale! Si sa le cerem sa-si faca treaba: sa urgenteze largirea si pasajul, sa prezinte public un calendar concret al etapelor si al alocarilor bugetare. Intre timp, sa ia masuri pentru siguranta circulatiei in zona: sa faca trotuare, sa marcheze trecerile de pietoni si sa asigure dirijarea circulatiei in intersectia cu Strada Valea Oltului si cu Soseaua de Centura", arata organizatorii marsului, pe pagina de Facebook a protestului.

Ei amintesc ca proiectul "Supralargire Prelungirea Ghencea - Domnesti’’ a fost votat de Consiliul General al Capitalei in 2006, dar este in continuare amanat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, marti, ca a demarat procedura administrativa de semnare a contractului pentru proiectarea si executia pasajului de la Domnesti, in contextul in care a expirat perioada legala pentru depunere a contestatiilor.

Lucrarile avand ca obiect "Proiectare si executie Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucuresti - Domnesti" au fost atribuite, in octombrie 2015, asocierii Straco - Comnord - Specialist Consulting pentru 91,5 milioane lei (circa 20 milioane euro). Lucarile la pasajul de la Domnesti de pe centura Capitalei au fost amanate in ultimul an in special din cauza contestatiilor. Odata cu expirarea perioadei legale de depunere a contestatiilor, CNAIR poate demara semnarea contractului, procedura care ar trebui finalizata la finalul lunii aprilie.

”Avand in vedere ca in termenul legal nu a fost depusa nicio contestatie, incepand de astazi, 28.03.2017, CNAIR SA demareaza procedura administrativa pentru semnarea contractului, procedura ce se va finaliza in cursul lunii aprilie 2017”, a anuntat compania. Durata realizarii acestui obiectiv este de 27 de luni, din care trei luni pentru realizarea proiectului tehnic si 24 de luni pentru executie. Pasajul, care include o lucrare de arta cu un giratoriu suspendat, ar trebui sa fluidizeze ciruclatia rutiera in zona intersectiei dintre isirea din Capitala spre Domnesti, dinspre Prelungirea Ghencea, si centura Capitalei, unde se creeaza frecvent ambuteiaje in prezent.

Sursa foto: rsooll / Shutterstock