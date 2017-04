Administratia de la Bucuresti trebuie sa ia masuri legislative pentru a simplifica procedurile de obtinere a autorizatiilor, asemanatoare cu cele din Norvegia, Marea Britanie si Olanda, sa eficientizeze coordonarea la nivel administrativ si sa ofere predictibilitate pe zona de redevente pentru a-i tine in continuare la fel de motivati pe investitorii din domeniul energiei, in contextul in care pretul petrolului va ramane jos in acest an din cauza evolutiilor geopolitice, a consumului scazut si a speculatiilor valutare, a declarat vicepresedintele senior pe relatii internationale in cadrul firmei de public affairs si comunicare strategica McGuireWoods Consulting, Nadia Crisan.

Pretul petrolului Brent s-a mentinut in ultimul an la un nivel mediu scazut, de sub 50 de dolari pe baril, crescand de la circa 30 de dolari in ianuarie 2016 la putin peste 53 de dolari in prezent, iar analistii au avertizat ca, in acest context, este foarte greu pentru companiile din energie sa demareze noi proiecte sustenabile pe termen lung. Nadia Crisan considera ca, cel mai probabil, pretul petrolului va ramane in continuare jos in acest an, in contextul unor evolutii geopolitice nefavorabile, al unui consum scazut si al speculatiile valutare, scrie News.ro.

In acest context, Romania trebuie sa ia anumite masuri pentru a ramane atractiva pentru investitori, de debirocratizare, precum cele luate in trei tari cu traditie, Olanda, Norvegia si Marea Britanie. In plus, una dintre masuri ar trebui sa vizeze si o depolitizare a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), institutia care gestioneaza resursele de hidrocarburi (petrol si gaze) si resursele minerale ale statului. ”Este importanta si o depolitizare a ANRM-ului, ma refer strict la structurile tehnice si operationale. Daca va uitati la cele trei tari despre care aminteam, acei oameni sunt tehnici pana la un anumit nivel, apoi deciziile se iau politic”, a declarat Crisan. ANRM a incasat anul trecut redevente miniere de 170,58 milioane lei, in scadere cu aproape 31% fata de redeventele miniere incasate in anul 2015, de 246,11 milioane lei, arata datele transmise recent de institutie la solicitarea News.ro. Companiile OMV Petrom si Romgaz au platit cele mai mari redevente petroliere.

ANRM nu a aplicat legea si a stabilit un pret de referinta a gazelor naturale extrase in Romania in alte conditii decat cele stabilite prin Legea petrolului din 2004, ceea ce a determinat scaderea redeventei petroliere cuvenita bugetului de stat, pentru perioada 2011-2015, cu aproximativ 4,67 miliarde lei (1,39 miliarde dolari), arata un raport de audit al performantei privind concesionarea resurselor minerale ale tarii in perioada 2011-2015, publicat de Curtea de Conturi in luna decembrie a anului trecut. Nadia Crisan considera ca este foarte important sa existe si un anunt legat de noi runde de concesionare pentru a fi mentinuti la cald atat unii investitori actuali, cat si unii care au considerat aceasta piata, pana acum, ca fiind prea riscanta sau prea departe de zona lor de interes.

”Cred ca, la fel de important este sa vedem rezultate de la investitorii actuali. Atunci cand se face o noua runda, cei care nu sunt familiari cu mecanismul de functionare al ANRM-ului sau al ANRE-ului, Ministerului Energiei, Ministerului Comertului, sa poata afla, de la investitorii curenti, ca in Romania exista povesti de succes, ca, desi s-au schimbat guverne si au trebuit indeplinite anumite proceduri, li s-a permis sa duca la bun sfarsit acel program de lucru pe care l-au prezentat la momentul castigarii licitatiei pentru acel perimetru, indiferent ca este vorba de petrol si gaze, aur sau cupru”, a afirmat Crisan.

ANRM va scoate la concesionare 28 de perimetre petroliere, din care sase sunt offshore (in largul marii), abia dupa reglementarea cadrului fiscal din domeniu, potrivit datelor transmise recent de institutie. Un grup de lucru interministerial lucreaza in prezent la proiectul privind noul sistem de calcul al redeventelor. In plus, vicepresedintele McGuireWoods Consulting a afirmat ca este nevoie si de o buna coordonare la nivel administrativ, in conditiile in care investitorul are o discutie cu mai multi factori de decizie si ulterior demareaza proiectul. In cele trei state amintite, Norvegia, Olanda si Marea Britanie, exista un fel de forum consultativ, care analizeaza programul de lucru anuntat de investitori, avizele, bonitatea financiara si tehnica.

”In momentul in care expertii si directorii de departamente sunt depasiti de situatie si nu pot lua o hotarare, in loc sa se ajunga in instanta, cum se intampla de foarte multe ori la noi, exista acest forum consultativ, format din secretari de stat, care pot lua decizii politice, in numele Guvernului si nu se ajunge in situatia in care numai ministrii rezolva problemele. In prima faza, ei decid daca propunerea este buna sau nu, daca trebuie facute modificari legislative. Din ce am observat eu, sapte din zece cazuri sunt solutionate de acest forum, una necesita interventie la un nivel politic superior, iar doua ajung in instanta. Din ce am vazut in Romania, cam opt cazuri din zece ajung in instanta pentru ca legea nu este adaptata, nimeni nu-si asuma responsabilitatea unei semnaturi sau a unui aviz, mai ales atunci cand legea sau normele de aplicare sunt neclare”, a declarat Crisan.

Aceasta ar fi una dintre explicatiile pentru care exista blocaje ce il descurajeaza pe investitor, iar unii aleg sa plece. ”Daca nu esti o forta, cum este Exxon, sa-ti permiti sa depui eforturi si la nivel diplomatic si guvernamental, esti practic un investitor de nivel mediu, nu reusesti sa duci proiectul la bun sfarsit”, a afirmat Crisan. Vicepresedintele McGuireWoods Consulting considera ca functionarul public are obligatia si datoria fata de cetatean si fata de companiile private care vor sa investeasca sa faca evaluarile necesare pe documentele depuse si sa emita o decizie, indiferent ca este sau nu pe placul investitorului.

”Amanarile vin din nesiguranta functionarului public, din teama ca va fi sanctionat pentru abuz in serviciu, din lipsa motivatiei. Cand am participat la privatizarea Ford (a fabricii de la Craiova – n.r.), aveam colegi din echipa din Romania care ma intrebau daca eu cred ca in comisia respectiva (comisia de privatizare desemnata de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) – n.r.) sunt oameni care efectiv nu vor sa se privatizeze fabrica de la Craiova pentru ca si-ar pierde locul de munca de la AVAS. Eu, care veneam de la Washington, eram convinsa ca nici vorba. Cred ca cei care erau aici si, probabil, au avut mai multe conversatii cu persoanele respective, aveau si o doza de adevar”, a spus Crisan. Ea a amintit ca agentiile guvernamentale din Norvegia sau Marea Britanie castiga foarte mult din permise, autorizatii si din programele de investitii.

Investitorul este taxat la fiecare etapa, sistemul este foarte predictibil iar schimbarile sunt anuntate din timp. ”Ei au colectari atat de mari incat aproape ca nu primesc nimic de la stat. Tarile respective sunt puternice financiar, ceea ce le permite sa aloce salarii mult mai bune, sa-si motiveze functionarii publici. Acestia sunt stimulati prin numarul de decizii si evaluari pe care le fac”, a subliniat Crisan. Ea a atras atentia ca au fost atribuite foarte multe licente unor investitori care nu au facut nimic cu ele si este in dezavantajul statului roman ca nu le retrage si nu le atribuie altor investitori, fie prin solicitare directa, fie printr-o realocare intr-un pachet de noi runde de concesionari.

”Este nevoie de un semnal ca mineritul in Romania nu a murit, ca Romania are deschidere pentru proiecte sanatoase si predictibile. In mandatul de patru ani al unui guvern, in primii doi ani trebuie facute aceste demersuri. In al treilea an, inainte de pregatirea pentru noile alegeri, sa poti sa spui: am avut o runda de petrol si gaze, una de polimetalice, etc, acestia sunt noii investitori”, a afirmat Crisan. Vicepresedintele McGuireWoods Consulting considera ca in Romania ar trebui sa existe o unitate la nivel national cel putin in ceea ce priveste obiectivele strategice, indiferent de cine vine la guvernare.

”Atuurile noastre trebuie sa reprezinte Biblia noastra, sa continuam proiectele strategice indiferent ce administratie avem. De exemplu, daca dorinta noastra a fost sa intram in NATO, nu conteaza ca a fost guvern de stanga sau de dreapta, a fost continuat acest demers. La fel cand am vrut sa intram in Uniunea Europeana (UE). Ar trebui sa avem cateva sectoare cheie, cum ar fi energia, care sa reprezinte o prioritate maxima indiferent ce guvern ar veni. Chiar daca un program de guvernare este contradictoriu celui anterior, trebuie pastrate liniile mari, nu trebuie blocate proiectele mari deja existente”, a declarat Crisan. Ea atrage atentia ca zona de leadership si strategie in interesul national al Romaniei, in contextul apartenentei la NATO si UE, ar trebui sa fie esentiale, iar planificarea si coerenta actiunilor sunt cele mai importante.

”Nu te poti abate de la planul respectiv. Eu am o formare diplomatico-militara. E ca la razboi. Daca nu intervine nicio schimbare din partea inamicului, te tii de strategia ta. Te adaptezi in cazul in care piata, pretul, sufera modificari. Daca toate variabilele au ramas constante, si tu ramai constant”, a afirmat Crisan. Vicepresedintele McGuireWoods Consulting considera ca Romania se afla acum intr-o situatie geostrategica care necesita o extindere a investitiilor curente si o pregatire mai buna pentru viitor, in contextul in care vor exista noi exploatari de zacaminte in Marea Mediterana, Azerbaidjan si Israel.

”Din perspectiva companiilor americane si a securitatii energetice, imi doresc ca firmele care au identificat si declarat zacaminte comerciale sa le poata exploata cat mai curand, mai degraba mai aproape de anul 2020, decat de 2022. La acel moment, vor fi deja destul de multe zacaminte aduse pe piata europeana”, a spus Crisan. In plus, este foarte probabil ca relatiile comerciale si economice dintre Statele Unite si Rusia sa se imbunatateasca considerabil in viitorul apropiat, dupa intalnirea care ar putea avea loc in Slovenia intre Donald Trump si Vladimir Putin. Aceasta evolutie va reprezenta un semnal foarte puternic pentru Romania, considera Crisan.

”Este parte din interesul nostru strategic, atat in parteneriatul cu SUA, cat si in relatia cu partenerii europeni, de a ne extinde influenta in special pe partea de securitate energetica. Trebuie sa fim bine pozitionati si in ceea ce priveste infrastructura, sa nu depindem de unii sau altii, sa nu fim limitati in ceea ce ne putem permite”, a afirmat Nadia Crisan. Vicepresedintele McGuireWoods Consulting atrage atentia ca Romania trebuie sa decida care este cea mai buna strategie privind securitatea energetica, aici putand exista doua modele mari de urmat.

”Pentru unii este securizarea unor cantitati de resurse la niste preturi agreate, cum este cazul Germaniei, pentru altii este explorarea si comercializarea de produse petroliere, cum este cazul Rusiei. Si Romania trebuie sa se hotarasca ce inseamna pentru ea securitatea energetica. Vrea sa-si foloseasca resursele pe care le are, atat de petrol si gaze, cat si cele din minerit, sau sa continue sa plateasca pentru ele, poate la un pret convenabil acum. Pe de alta parte, securitatea energetica de astazi poate fi diferita de cea de peste cinci ani”, a declarat Crisan.

Ea a avertizat ca riscul major pentru Romania este sa nu intre in liga majora din regiune si sa ramana ”la un nivel de platou, cu consecinte serioase peste 7 sau 10 ani, nu neaparat in doi ani”. ”Cei care sunt adeptii conservarii resurselor, si este important sa analizam daca este in interesul Romaniei sa facem asta, se vor multumi, pur si simplu cu rapoarte despre existenta acestor resurse”, a sustinut Crisan.

