Suprafata curpinsa de flacari a crescut la 15 hectare. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, Alina Marescu, a declarat, duminica ca zeci de pompieri, jandarmi, angajati silvici, salvamontisti si voluntari continua sa intervina pentru stingerea incendiului izbucnit in urma cu cateva zile la marginea unei paduri din zona localitatii Posaga, scrie News.ro.

Marescu a precizat ca incendiul se manifesta intr-o zona greu accesibila din Lunca Ariesului de pe raza comunei Posaga, fiind afectata o suprafata de peste 15 hectare de la marginea unei paduri. Potrivit sursei citate, focul a cuprins o zona cu vegetatie uscata si doboraturi de arbori, interventia fiind dificila din cauza zonei montane cu relief accidentat.

Pentru stingerea focului a fost mobilizat si intervine in continuare in sprijinul echipelor de interventie un elicopter cu dispozitiv de stingere Bambi Bucket de la Inspectoratul General de Aviatie. In urma cu cateva zile, un incendiu de vegetatie a izbucnit in aceeasi zona, pe o suprafata mica, iar sambata, focul s-a aprins din nou, cuprinzand o suprafata de aproximativ zece hectare.

