El spune ca Administratia Prezidentiala ar putea analiza transmiterea unei propuneri catre partide de a initia aceasta lege. Intrebat daca ar trebui facuta o lege privind interzicerea simbolurilor si propagandei comuniste, pe modul legii deja existente privind nazismul, Andrei Muraru a confirmat: "Fara doar si poate", scrie News.ro.

"Cand am fost la Institutut (IICCMER - n.r.), am facut acest proiect de lege. Atunci, prim-ministru, si noi eram in directa coordonare a prim-ministrului, Victor Ponta s-a opus s-a opus ca aceasta lege sa fie promovata de catre Institut. Noi am tinut-o oricum pana in ultimul moment, dar stiu ca noua conducere a Institutului, imediat dupa ce a venit, a renuntat complet la aceasta lege", a explicat el, referindu-se la perioada 2012-2014.

Consilierul prezidential a comentat si ca noua conducere a Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc s-a opus inclusiv legii privind condamnarea simbolurilor si propagandei naziste in Romania. Intrebat daca Administratia Prezidentiala ar putea sa se implice in acest proiect, propunand partidelor sa preia ideea, Muraru a spus ca este "o idee foarte buna". "O sa ne gandim la acest lucru", a afirmat el.