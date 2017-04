Doua dintre modificarile propuse la legea educatiei nationale figureaza pe ordinea de zi a sedintei de plen a Senatului, iar alte trei sunt marti la comisia de invatamant, scrie News.ro.

In primul rand este vorba de propunerea a 52 de parlamentari PSD, in frunte cu Liviu Pop, ca elevii inscrisi in invatamantul profesional si tehnic cu durata de minimum trei ani sa beneficieze de masa si cazare gratuite in cantinele si internatele scolare. S-ar diminua astfel considerabil abandonul scolar care are drept consecinte somajul, excluziunea sociala si saracia, isi motiveaza social-democratul Liviu Pop initiativa legislativa.

O alta propunere, semnata tot de Liviu Pop, care asteapta azi dezbaterea si votul final din partea senatorilor, vizeaza modalitatea de finantare a scolilor. Potrivit initiativei, unitatile de invatamant ar urma sa primeasca bani exclusiv de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei, eliminandu-se astfel primariile, care in ultimii 16 ani au avut un rol insemnat in finantarea scolilor. Motivul acestei propuneri este ca nu de putine ori, din cauza unor conflicte politice locale, primariile nu au aprobat bugetele, iar scolile au ramas fara bani de salarii.

Alte doua initiative de modificare a legii educatiei nationale vizeaza modalitatea de pensionare a profesorilor. Prima permite pensionarea anticipata a cadrelor didactice cu trei ani inaintea implinirii varstei legale. Cea de-a doua prevede ca personalul didactic si de cercetare sa se poata pensiona, la cerere, cu cinci ani mai tarziu decat prevede legea, adica la 70 de ani, in loc de 65.

Nu in ultimul rand, o a cincea modificare a legii educatiei vizeaza modalitatea de alegere a directorilor si directorilor adjuncti de scoli. Senatorul PSD Ovidiu Dontu propune ca acestia sa fie alesi din randul profesorilor care predau la respectiva scoala.

