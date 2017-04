Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, sustine ca, pana in luna mai, toate vaccinurile cu exceptia celui pentru hepatita B vor fi disponibile, in scurt timp urmand sa fie rezolvata problema vaccinului hexavalent pentru nou-nascuti si a vaccinului tetravalent care se face la copiii de sase ani, impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive si poliomielitei.

"Legat de subiectul vaccinurilor pentru copii, suntem in linie dreapta pentru a rezolva atat problema vaccinului hexavalent, pentru nou-nascuti, impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B si poliomielitei, cat si cea a vaccinului tetravalent, care se face la copiii de sase ani, impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive si poliomielitei. Conform estimarilor ministerului, cu exceptia vaccinului pentru hepatita B, in urmatoarea luna de zile, toate celelalte vaccinuri necesare vor fi disponibile in tara”, a scris ministrul Sanatatii, pe Facebook, potrivit News.ro.

Florian Bodog a precizat ca, in acest an, Ministerul Sanatatii va finanta, in premiera, achizitionarea vaccinului pneumococic pentru copii, care poate preveni anumite cazuri de pneumonie, meningita sau sepsis.

Ministrul Sanatatii spunea, la jumatatea lunii martie, ca autoritatile romane nu au reusit sa gaseasca o solutie la criza vaccinului pentru hepatita B pentru copii, precizand ca exista o problema a producatorilor la nivel european si ca Norvegia are disponibile 10.000 de doze de vaccin, care insa nu se stie daca pot fi administrate copiilor.

”Acest vaccin din pacate nu mai exista pe stoc. Producatorul are probleme legate de linia de productie, de fapt toti producatorii au aceasta problema la nivel european, doar ca la noi, datorita faptului ca incidenta bolii este crescuta, necesarul este mult mai mare. Am activat un plan european de alerta, care in mod normal nu se activeaza pentru vaccin, am primit raspuns din Norvegia ca sunt 10.000 de doze disponibile si specialistii nostri sunt in contact direct cu cei din Norvegia, sa vada daca acest vaccin este bun pentru copiii nostri, daca poate fi administrat, ca asa am mai gasit vaccin produs de o firma europeana, nu-i dau numele, produs in India, si care avea o componenta care nu era aprobata pe piata europeana si nu-mi permit sa fac astfel de lucruri, indiferent cat de mare ar fi criza”, preciza ministrul Sanatatii.

Florian Bodog arata atunci ca vaccinul hexavalent, care lipseste din Romania de mai multe luni, va ajunge in tara la sfarsitul lunii martie.

Sursa foto: funnyangel / Shutterstock